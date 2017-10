2017-10-29 10:45:34.0

Theater Augsburg "Schwanensee" feiert Premiere im Martinipark

Unter Augsburgs neuem Ballettcheff Ricardo Fernando löst die Balletompagnie Tschaikowskys "Schwanensee" stark vom Original. Die flotte Interpretation kam beim Publikum gut an. Von Birgit Müller-Bardorff

Tanzende Schwäne, für viele ist das der Inbegriff von Ballett. Insofern ist es auch ein Signal, das der neue Ballettchef des Theaters Augsburg, Ricardo Fernando, am Samstagabend mit der Premiere von Tschaikowskys "Schwanensee" gab. Flott und witzig-frech löst sich Fernando in seiner Interpretation dieses Klassikers jedoch stark vom Original und erzählt die Geschichte in einer Mischung aus neoklassischem und zeitgenössischem Tanzstil neu - zugunsten eines temporeichen Durchgangs von nicht einmal zwei Stunden, weil die ermüdenden Charaktertänze im dritten Akt gestrichen sind, zulasten aber einiger dramaturgischer Unschärfen. So tritt der schwarze Schwan bereits im ersten Akt auf und fasziniert den Prinzen, wodurch das Täuschungsmanöver im dritten Akt nicht mehr funktioniert.

Die Entscheidung, die traditionelle Doppelrolle der Odette/Odile mit zwei Tänzerinnen zu besetzen, macht den inneren Konflikt zwischen gut und böse szenisch sichtbar. Zwei Frauen kämpfen um einen Mann, die eine ätherisch-innig, die andere erotisch-verrucht. Jiwon Kim Doede als weißer Schwan Odette und Karen Mesquita als schwarzer Schwan Odile überzeugen darin in ihrer Virtuosität ebenso wie in ihrer Ausstrahlung. Auch Marcos Novais glänzt mit technischer Brillanz als Prinz Siegfried, kann allerdings seiner Rolle des unentschlossenen Jungen an der Schwelle zum Erwachsenwerden nicht die nötige Kontur geben. Teuflisch gut dagegen Lucas Axel da Silva als Zauberer Rotbart, der die Fäden in dieser Tragödie um Liebe zwischen Macht, Verrat und Eifersucht zieht.

Augsburger Ballett interpretiert Tschaikowskys "Schwanensee" neu

Schon der Größe der Augsburger Compagnie geschuldet, gibt es im Augsburger "Schwanensee" nicht die üblichen, streng geordneten Formationen lieblicher Schwäne. Fernandos Schwäne sind wild, kämpferisch, unheimlich und lassen gehörig Federn. Schön auch, wie Fernando zur Musik der vier kleinen Schwäne die ganze Compagnie zum furiosen Schwanentanz bittet. Überhaupt zeigt sich der neue Ballettchef als ungemein musikalischer Choreograf, der Tschaikowskys geniale Musik passgenau in - allerdings wenig variationsreiche - Bewegungen umsetzt. Das Orchester unter Generalmusikdirektor Domingos Heja präsentierte sich dabei in Höchstform und hatte einen großen Anteil am insgesamt gelungenen Start der neuen Ballettcompagnie, den das Publikum mit heftigem Applaus feierte.