2017-05-10 13:16:00.0

Kreis Landsberg 28-Jähriger stellt sich nach Raubüberfall

Vor mehr als zwei Wochen hatte der Mann aus dem Landkreis Landsberg am Irschenberg zugeschlagen. Seine Eltern rieten ihm jetzt, zur Polizei zu gehen. Von Dominic Wimmer

Der Fall liest sich wie die Story aus einem Krimi: ein Überfall mit einem Messer, die Flucht ins Ausland, schlecht verwischte Spuren und konsequente Ermittlungsarbeit der Polizei.

Ein 28 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Landsberg sitzt nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Irschenberg in Untersuchungshaft. Zwar ereignete sich die Tat bereits in der Nacht zum 20. April, doch der Druck der Ermittler wurde nun so groß, dass sich der Mann am Sonntag der Polizei stellte. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit.

Ein Rucksack brachte die Polizei auf die Spur

Vor mehr als zwei Wochen hatte der Mann mit einem Messer die Tankstelle unweit der A8 überfallen und Geld erbeutet. Anschließend war er zu Fuß in Richtung der Autobahn-Anschlussstelle Irschenberg geflüchtet. Eine Großfahndung blieb erfolglos. Noch in der Tatnacht entsorgte der Verdächtige einen Rucksack mit Tatbekleidung und dem Messer in Bad Tölz, bevor er mit seinem Wagen weiterfuhr. Ein Anwohner fand den Rucksack später und gab ihn bei der Polizei ab.

Nachdem sich Hinweise auf einen tatverdächtigen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Landsberg verdichtet hatten, erfuhren die Ermittler, dass sich der Mann in Österreich aufhält. Die Eltern überzeugten ihn, sich der Polizei zu stellen. Er legte bei der Kripo in Bad Tölz ein Geständnis ab.