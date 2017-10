2017-10-05 14:00:00.0

Kaufering/Hamburg Andrea Dahm aus Kaufering ist „Heldin des Alltags“

Die 38-jährige Kauferingerin wird von einer TV-Zeitschrift für ihren starken Willen gewürdigt. Sie verlor nach der Geburt ihrer Tochter beide Arme und Beine, kämpfte sich aber ins Leben zurück.

Andrea Dahm aus Kaufering ist jetzt als „Heldin des Alltags“ von der TV-Zeitschrift „auf einen Blick“ ausgezeichnet worden. Bei der dazu stattfindenden Gala in Hamburg traf sie viele prominente.

Wie mehrmals berichtet, erlitt Andrea Dahm während der Geburt ihrer zweiten Tochter einen Herzstillstand, fiel anschließend für vier Wochen ins Koma. Den Ärzten gelang es, die zweifache Mutter zurück ins Leben zu holen. Aufgrund andauernder Durchblutungsstörungen mussten ihr allerdings beide Unterschenkel, der rechte Unterarm und Teile der linken Hand amputiert werden.

Sie hat nie aufgegeben

Trotzdem gab die 38-jährige Kauferingerin nie auf. „Für mich war immer klar: Ich muss für meine Kinder und meinen Mann am Leben bleiben. Aufgeben war für mich nie eine Option“, erklärt sie rückblickend. Mit eisernem Willen kämpfte sie sich zurück ins Leben und lernte für ihre Familie, mit den neuen Gegebenheiten zu leben.

Viele Prominente bei der großen Gala in Hamburg

„Für ihren Kampfgeist und den unglaublich starken Willen, weiterhin bei ihrer Familie sein zu können“, so heißt es in der Pressemitteilung, wurde Andrea Dahm am 4. Oktober bei der Gala „Helden des Alltags“ der TV-Zeitschrift „auf einen Blick“ (Bauer Media Group) in Hamburg mit dem zweiten Preis (3000 Euro) ausgezeichnet.

Ermittelt wurden die Preisträger durch eine Abstimmung unter den Lesern von auf einen Blick sowie einer Redaktionsjury. Insgesamt wurden fünf Gewinner mit Geldpreisen in Höhe von 12000 Euro geehrt.

Unter dem Titel „Helden des Alltags“ zeichnet die Zeitschrift bereits im fünften Jahr Menschen aus, die durch ihr selbstloses Handeln und ihren persönlichen Einsatz Vorbilder für die Gesellschaft sind. Die Gala moderierte TV-Star Jörg Pilawa.

Als Music-Act stand Michael Patrick Kelly auf der Bühne und unter den prominenten Gästen waren unter anderen Hannes Jaenicke, Wolke Hegenbarth, Oli P., Susan Sideropoulos, Christian Rach, Marie-Luise Marjan sowie Cheyenne und Valentina Pahde.