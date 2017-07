2017-07-20 10:56:00.0

Kreis Landsberg Bahnhof Geltendorf: Frau stürzt auf Treppe – wurde sie gestoßen?

Am Bahnhof Geltendorf (Kreis Landsberg) ist eine Frau die Treppe runtergestürzt. Laut Polizei könnte ein angetrunkener Mann sie geschubst haben. Jetzt werden Zeugen gesucht. Von Thomas Wunder

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord jetzt meldet, ist eine junge Frau am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Geltendorf auf einer Treppe hinunter gestürzt.

Nachdem die Frau gegen 15 Uhr die S-Bahn auf Gleis 3 verlassen hatte, stürzte sie die Stufen des Treppenabgangs hinunter und kam zu Fall. Dabei zog sie sich Prellungen und Schürfwunden zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden, meldet die Polizei.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck deuten darauf hin, dass die Verletzte möglicherweise von einem angetrunkenen Mann absichtlich geschubst wurde. Zur Klärung des Ablaufgeschehens bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck um sachdienliche Hinweise.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei unter Telefonnummer 08141/612-0.