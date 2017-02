2017-02-25 13:37:00.0

Elbphilharmonie Die millionste Besucherin der Elbphilharmonie kommt aus Landsberg

Eigentlich wollte Brigitte Kugelmann mit ihrer Familie nur das tun, was viele Hamburg-Besucher machen: die neue Elbphilharmonie ansehen. Doch dann wurde sie überrascht. Von Thomas Wunder

Die Elbphilharmonie hat sich in weniger als vier Monaten zu einer der Top-Sehenswürdigkeiten Deutschlands entwickelt. Auch Brigitte Kugelmann aus Landsberg wollte sich am Freitagvormittag die neue Hamburger Attraktion mit ihrer Familie ansehen. Und ihr Besuch wurde ein ganz besonderer.

Denn auf der Plaza wurde die 72-Jährige von Generalintendant Christoph Lieben-Seutter als die millionste Besucherin begrüßt. Neben einem Blumenstrauß gab es vier Karten für ein „Konzert für Hamburg“ mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester im Juni.

12.000 Besucher hat die Elbphilharmonie am Tag

Brigitte Kugelmanns Tochter Irene ist die Aufregung auch noch am Telefon anzumerken. Unser Anruf erreicht sie während einer Rundfahrt durch den Hamburger Hafen. Die 47-Jährige lebt mit ihrem Mann in Berlin, ihr Schwiegervater in Hamburg. Am Samstag feiert der seinen 75. Geburtstag. Ein guter Grund, die ganze Familie nach Hamburg zu holen, also auch Irene Kugelmanns Eltern, die am Donnerstag mit dem Zug von Landsberg aus angereist waren.

Am Freitag blieb Zeit, die Stadt kennenzulernen. Die erste Station: natürlich die Elbphilharmonie. Mittlerweile sind 111 Tage vergangen, seit am 5. November – gut zwei Monate vor dem ersten Konzert – die Aussichtsplattform auf 37 Metern Höhe für die Öffentlichkeit zugänglich wurde. Seither strömen pro Tag durchschnittlich rund 12.000 Menschen in die HafenCity, um den Rundumblick auf den Hafen und die Stadt zu genießen und die Architektur von Hamburgs neuem Wahrzeichen zu erleben. Auch Brigitte Kugelmann wollte den einzigartigen Ausblick genießen.

"Der Ausblick war genial"

Doch bereits am Eingang wurde sie abgefangen und erlebte eine Überraschung als sie Generalintendant Christoph Lieben-Seutter persönlich begrüßte und ihre eröffnete, dass sie die millionste Plaza-Besucherin ist. Über die Konzertkarten freute sich die Landsbergerin besonders, schließlich sind sie heiß begehrt. „Ich habe die Eröffnung der Elbphilharmonie im Fernsehen verfolgt und freue mich jetzt sehr auf das Konzert im Juni“, sagte sie. Danach war sie eine gefragte Interviewpartnerin, auch das Fernsehen berichtete über sie.

Elbphilharmonie mit vielen prominenten Gästen... Es ist vollbracht: Die Hamburger Elbphilharmonie ist eröffnet. Foto: Christian Charisius/dpa

Danach ging es auf der Tube, der rund 80 Meter langen, leicht gewölbten Rolltreppe, hinauf zum Dach des ehemaligen Kaispeichers und zur Plaza. „Der Ausblick war genial“, sagt Tochter Irene Kugelmann. Sie schwärmt von Hamburgs neuer Attraktion. Die Elbphilharmonie sei sensationell. Im Anschluss ging es zu den Elbbrücken und von dort auf eine Hafenrundfahrt. Das sonnige Wetter passte dazu.