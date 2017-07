2017-07-20 18:12:00.0

Kreis Landsberg Ersthelfer retten Frauen aus brennendem Auto

Bei einem Unfall im Kreis Landsberg wurden drei Frauen schwer verletzt. Zwei von ihnen mussten aus einem brennenden Auto gerettet werden.

Wie berichtet, hat sich am Mittwoch gegen 19.15 Uhr ein schwerer Unfall auf der Issinger Umgehungsstraße ereignet: Drei Frauen aus dem Landkreis wurden dabei schwer verletzt, berichtet die Polizei. Zwei von ihnen wurden von anderen, unbeteiligten Verkehrsteilnehmern aus ihrem brennenden Wagen gezogen. Inzwischen gibt es zum Unfallhergang zwar neue Erkenntnisse, allerdings konnte die Polizei auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts noch nicht mitteilen, wer die mutigen Ersthelfer vor Ort waren.

Der Unfall passierte auf der Umgehungsstraße an der versetzten Kreuzung mit der Reichlinger Straße. Eine 44-jährige Porsche-Fahrerin aus der Gemeinde Vilgertshofen wollte dort nach links in Richtung Issing abbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei jedoch den Hyundai einer 56-jährigen Dießerin, die mit ihrer 51-jährigen Beifahrerin in Richtung Lengenfeld fuhr. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde der Hyundai ein Stück weggeschoben und stieß auch noch gegen einen an der Einmündung wartenden Pkw.

Ersthelfer zögern nicht und verhindern Schlimmeres

Nach dem Zusammenstoß fing der Hyundai sofort Feuer und brannte vollständig aus. Warum der Wagen Feuer fing, ist bislang unklar, so Polizei-Sprecher Franz Kreuzer am Donnerstag. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die an den Unfallort hinzugekommen waren, leisteten sofort Hilfe und holten die beiden schwer verletzten Insassen aus dem brennenden Wagen.

Diese anderen Verkehrsteilnehmer haben laut Polizei vor Ort sofort beherzt eingegriffen und damit Schlimmeres verhindert. Wer diese Helfer sind und wie viele es waren, weiß die Polizei noch nicht. Sie seien im Unfallbericht nicht als Zeugen erfasst worden, erklärte dazu Polizei-Sprecher Franz Kreuzer.

Die beiden Frauen wurden mit dem Rettungshubschrauber in de Unfallklinik nach Murnau gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde ins Landsberger Klinikum eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 81.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft beauftragte ein Gutachten, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Issinger Umgehungsstraße war bis ungefähr 22 Uhr gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Issing und Pflugdorf-Stadl im Einsatz.