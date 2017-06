2017-05-31 14:59:00.0

Landsberg Es wird laut: Bundeswehr absolviert Testflüge in der Region

Über der Region fliegen ab Donnerstag Düsenjets. Sie üben Manöver für den Flugtag auf dem Penzinger Fliegerhorst. Von Dominic Wimmer

Es könnte jetzt schon etwas lauter am Himmel über dem Landkreis Landsberg werden. Übernächstes Wochenende steigt der große Flugtag auf dem Fliegerhorst Penzing. Im Rahmen des „Tages der Bundeswehr“ am Samstag, 10. Juni, feiert das dort beheimatete Lufttransportgeschwader 61 sein 60-jährige Bestehen (LT berichtete). An diesem Tag wird es auch Flugvorführungen geben. Deshalb finden vor dem Veranstaltungstag Testflüge zu Übungszwecken statt. Wie die Bundeswehr informiert, sind ab Donnerstag, 1. Juni, Übungsflüge von Düsenjets geplant. Dann ist – wie schon vor knapp zwei Wochen – über Landsberg und Umgebung mit Fluglärm zu rechnen.

„Damit am Tag der Bundeswehr das Flugprogramm reibungslos funktioniert, ist es unerlässlich, dass sich die Piloten mit der örtlichen Situation im Luftraum über Penzing vertraut machen. Denn die Flugmanöver sind so geplant, dass ein Überfliegen bebauter Ortsgebiete weitgehend vermieden wird. Ein Training in weniger besiedelten Bereichen hätte also wenig Sinn“, teilt die Bundeswehr dazu mit.

Keine Flugshow

Geprobt werden nur die Teile des Flugprogramms, bei denen Transalls, Eurofighter und Tornados beteiligt sind. Dass die Jets lauter als die brummenden Transalls sind, dafür bittet die Bundeswehr um Verständnis. Gleichzeitig betonen die Verantwortlichen, dass es sich beim Flugtag nicht um eine kunstflugartige Flugshow handelt. „Was wir fliegen und am Tag der Bundeswehr zeigen, ist das, was von unseren Flugzeugbesatzungen einsatzspezifisch erwartet wird“, so Oberstleutnant Klaus Schierlinger, Projektoffizier für den Tag der Bundeswehr.

Konkret sieht es so aus, dass heute tagsüber intensiv geflogen wird und dazu auch die Eurofighter aus Neuburg/Donau und Tornados aus Büchel nach Penzing verlegt werden. Konkrete Flugzeiten kann die Bundeswehr nicht mitteilen, da man sich nach den aktuellen Wetterbedingungen richten muss. „Wir versuchen auch, die Mittagsruhe einzuhalten“, so Schierlinger weiter. Der Termin wurde so gewählt, dass die Abiturienten an diesem Tag keine Abiturprüfung haben. Am 10. Juni sind dann die Ergebnisse beim Flugtag auf dem Penzinger Fliegerhorst zu sehen.