2017-02-16 12:20:00.0

Weilheim Geistig Verwirrter fährt auf Zuggleise

Sein Auto ist ein Stier, denkt sich ein 52-Jähriger aus Prittriching (Kreis Landsberg) und fährt in Weilheim auf die Gleise.

Ein geistig verwirrter Mann aus Prittriching ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf Eisenbahnschienen von Unterhausen in Richtung Weilheim gefahren. Aufgrund eines technischen Defekts blieb das Auto kurz vor dem Weilheimer Bahnhof stehen. Bis zur Bergung des Wagens musste der Bereich für den Schienenverkehr gesperrt werden.

Wie die Polizei meldet, fuhr der 52-Jährige aus Prittriching mit seinem Wagen in Unterhausen auf die Bahngleise auf und setzte seine Fahrt Richtung Weilheim fort. Kurz vor dem Bahnhof in Weilheim endete die Fahrt jedoch, da das Fahrzeug nach einem technischen Defekt nicht mehr fahrbereit war. Der Mann verließ sein Fahrzeug und ging zu Fuß weiter. Und so fand die gegen 2.40 Uhr alarmierte Polizei zunächst nur das Fahrzeug vor.

Mann ist nüchtern, aber offensichtlich verwirrt

Nach einiger Zeit kehrte der Fahrzeugbesitzer wieder zu seinem Wagen zurück und erklärte den Polizeibeamten sein Verhalten: Sein Fahrzeug sei ein Stier und er müsse die rote Warnbeleuchtung entfernen. Es folgten weitere Kommentare, die auf eine starke Verwirrung des Mannes schließen ließen. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Mann nicht alkoholisiert war, möglicherweise jedoch unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Aufgrund seiner Desorientierung brachten ihn die Beamten ins Krankenhaus nach Garmisch.

Mithilfe einer Fahrzeugwinde zog die Feuerwehr den beschädigten Wagen gegen 3.45 Uhr von den Gleisen und sicherte ihn am Hang für die spätere Bergung. Nach Angaben der Pressestelle der Bayerischen Regiobahn, die unter anderem die Strecke Weilheim-Augsburg betreibt, waren die Gleise im Bereich des Bahnhofs teilweise gesperrt. Der erste Zug der Bayerischen Regiobahn, der kurz nach 5 Uhr in Richtung Augsburg startet, habe acht Minuten Verspätung gehabt. Gegen 5.20 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden. AZ