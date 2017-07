2017-07-10 17:29:32.0

Landsberg Insolvenzverwalter will Lutz Fleischwaren rasch verkaufen

Die seit zwei Monaten insolvente Fleischwarenfirma Lutz aus Landsberg am Lech soll bald an Investoren verkauft werden. Von der Pleite sind 850 Mitarbeiter in Deutschland betroffen.

Es lägen sowohl für die Gesamtgruppe als auch für alle einzelnen Standorte Angebote vor, teilte Insolvenzverwalter Robert Hänel am Montag in Augsburg mit. Die Verhandlungen sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein. Von der Pleite sind 850 Mitarbeiter in ganz Deutschland betroffen. Das Unternehmen beliefert Aldi, Lidl, Edeka, Rewe und viele andere Einzelhändler.

Nach den Angaben Hänels eröffnete das Amtsgericht Augsburg am 1. Juli für sieben Gesellschaften der Lutz Fleischwaren Unternehmensgruppe die Insolvenzverfahren. Der Betrieb an den fünf Produktionsstandorten und zehn Verkaufsstellen werde in vollem Umfang weitergeführt, so Hänel weiter. Am 28. September solle die erste Gläubigerversammlung sein. «Bis dahin werden wir gemeinsam mit den Gläubigerausschüssen eine Lösung herbeigeführt haben», ergänzte Hänel.

Das 1891 gegründete Unternehmen machte im vergangenen Jahr rund 300 Millionen Euro Umsatz. Es gehört der Münchner Beteiligungsgesellschaft Paragon sowie den Unternehmern Jürgen Abraham und Norbert Barfuß. dpa/lby

