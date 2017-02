2017-02-26 11:15:00.0

Kreis Landsberg Kauferinger verunglückt bei Sprung von der Pordoispitze

Ein aus Kaufering stammender 56 Jahre alter Notar ist beim Base Jumping in Südtirol verunglückt. Seine Frau und sein Sohn hatten den Sprung des erfahrenen Sportlers filmen wollen.

Beim Sprung von der Pordoispitze (2950 Meter) in den Dolomiten ist ein aus Kaufering gebürtiger Notar tödlich verunglückt. Der 56-Jährige war in Kaufering aufgewachsen, hatte den Landkreis nach dem Abitur verlassen und lebte und arbeitete in Ebersberg.

Wie die Südtiroler Zeitungen L’Adige und Dolomiten berichteten, sei der Mann am Samstag vor einer Woche mit einer Gruppe von Freunden am Samstag aufgebrochen, um vom Gipfelkreuz der Pordoispitze mit einem sogenannten Wingsuit (einen Anzug in vogelähnlicher Form) ins Tal zu segeln. Dort hätten seine Frau und sein Sohn auf ihn gewartet und hätten den Flug mit einer Drohne filmen wollen. Doch der Mann kam nicht mehr dort an. Nur rund 200 Meter unterhalb der Absprungstelle prallte der Basejumper – er galt dabei mit über 2000 Sprüngen als sehr erfahren – gegen eine Felswand und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Base Jumping ist eine Extremsportart, bei der mit Fallschirmen von feste Objekten – Hochhäusern, Sendemasten, Brücken oder Felswänden gesprungen wird. Eine spezielle Form ist dabei das Springen mit Flügelanzügen (Wingsuits). Damit kann der vertikale Fall teilweise in eine horizontale Flugbewegung umgewandelt werden. Wingsuits erreichen eine Gleitzahl bis zu 1:3, das heißt auf einen Meter Sinkflug drei Meter Horizontalflug. LT