2016-12-28 12:44:00.0

Schondorf Mann ärgert sich über frei laufenden Hund und schlägt zu

Ein rabiater Radfahrer ist auf einen Hundebesitzer losgegangen, der sein Tier nicht angeleint hatte. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Am Dienstagvormittag sind zwei Männer wegen eines freilaufenden Hundes im Weingartenweg in Schondorf aneinandergeraten. Wie die Polizei meldet, ließ der Besitzer seinen Hund frei laufen als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Nach einem kurzen Hinweis auf seinen freilaufenden Hund und der Bitte deswegen langsamer zu fahren, hielt der Radfahrer neben dem Mann an und begann ihn derb zu beschimpfen. Der Hund war zwischenzeitlich bei seinem Herrchen und bellte den aufgebrachten Radfahrer an.

Daraufhin trat dieser sofort gegen den Hund, stieg von seinem Rad, ging auf den Mann zu und beleidigte ihn laut brüllend. Unvermittelt schlug er auf den Hundehalter ein und traf ihn mit einem Faustschlag im Gesicht, teilt die Polizei mit. Nach einem kurzen Gerangel gelang es dem Hundebesitzer den Radfahrer zu Boden zu bringen. Er ließ ihn kurz darauf wieder los und setzte seinen Weg in Richtung Landheim fort.

Erst als er anderen Spaziergängern begegnete machten diese ihn auf Blut in seinem Gesicht aufmerksam. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkelbrauner Kinn-/Oberlippenbart, ansonsten Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem hellen Helm, mehrfarbiger (hauptsächlich roter) Jacke, sowie schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Er war unterwegs mit einem Mountainbike, das eine gefederte Vordergabel hatte. LT