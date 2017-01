2017-01-02 08:40:42.0

Istanbul Mann aus dem Kreis Landsberg stirbt bei Anschlag in Istanbul

Unter den 39 Toten des Anschlags auf den Klub Reina in Istanbul ist ein junger Mann aus dem Landkreis Landsberg. Es gibt Hinweise auf ein zweites Opfer aus der Region.

Bei dem verheerenden Anschlag auf den Klub Reina in Istanbul am Neujahrsmorgen ist auch ein junger Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech getötet worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion. Nähere Angaben zur Identität des Getöteten machte er nicht. Nach Informationen unserer Redaktion sind die Eltern zur Identifizierung in die Türkei gereist.

In sozialen Netzwerken gibt es Hinweise auf ein weiteres Opfer aus dem Kreis Landsberg, einen Mann, der zusammen mit dem Landsberger das Neujahrsfest in dem Klub besucht haben soll. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es bislang allerdings nicht.

ANZEIGE

Es war am frühen Neujahrsmorgen gegen 1.15 Uhr, als ein noch unbekannter Angreifer in die beliebte Diskothek Reina in Istanbul eindrang und auf die Feiernden schoß. Das Massaker dauerte sieben Minuten. Danach waren 39 Menschen tot, fast 70 Gäste wurden offiziellen Angaben zufolge verletzt. Der Attentäter entkam.

Bild zeigt Opfer bei Vorbereitung auf Abend

Einer der beiden jungen Männer aus der Region hatte um 20.39 Uhr auf Facebook ein Bild eingestellt, das beide bei den Vorbereitungen für den Silvesterabend in Istanbul zeigt. Noch während am Neujahrstag die Fahndung nach dem flüchtigen Attentäter lief, verbreitete sich die Nachricht, dass die beiden bei dem Anschlag getötet worden seien.

Inzwischen haben über 200 Menschen bei Facebook das Bild der beiden kommentiert, drücken ihre Trauer und ihre Fassungslosigkeit aus.

Mehr in Kürze hier.

Mehr zum Thema

Analyse: Nach dem Anschlag in der Türkei: Die Geister, die Erdogan rief

Reportage: Der Terror in der Türkei und die Frage nach der Schuld

Bericht: Terror in der Türkei: Mindestens 39 Tote bei Anschlag auf Nachtclub

mst/AZ