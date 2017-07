2017-07-08 08:37:00.0

Ammersee Mit Markus Söder auf der Jungfernfahrt der neuen MS Utting

Das neue Motorschiff Utting wurde auf dem Ammersee eingeweiht. Das Innendesign ist eine Reminiszenz an die 1930er-Jahre. Was Schiffspaten und Schiffsführer über die MS Uttin sagen. Von Stephanie Millonig

Breit und doch in ihren Maßen wohlproportioniert liegt sie da, die „Utting“: Am Freitag ist das neue Schiff der Bayerischen Seenschifffahrt auf den Namen Utting getauft worden. Mit auf Jungfernfahrt geht auch Finanzminister Markus Söder, oberster Chef der Seenschifffahrt, der das neue 5,4 Millionen Euro teure Schiff kurz vorstellt. Er hebt hervor, dass es sich um ein „Mehrgenerationenschiff“ handelt: Die MS Utting ist barrierefrei und hat im Heck eine Rutsche und Platz zum Spielen für Kinder. WLAN gebe es „auf den Schiffen und am Steg, so können Sie in Echtzeit Ihr Foto um die Welt schicken“, erläutert er mehreren hundert Zuschauern, die zur Schiffstaufe gekommen sind.

Söder spricht scherzhaft von eigener Navy

Launig auf die Nachfolgerfrage und die Querelen mit Ministerpräsident Horst Seehofer anspielend, beschreibt Söder sein Ministerium nicht als Kronprinzministerium, sondern als Königsministerium, schließlich verwalte es das Erbe der Wittelsbacher. Freilich behagt es Söder auch, „zig Boote unter meinem Kommando“ und hier vor München „eine eigene Navy“ zu haben. Dank eines Drei-Tage-Bartes bekommt Landrat Thomas Eichinger vom Minister gleich einen Spitznamen verpasst: „George Clooney vom Ammersee“. „Wenn man das schönste Amt erreicht hat, darf man sich einen Bart wachsen lassen, andere müssen sich noch rasieren“, gibt Eichinger ebenso launig zurück. Für den Landrat ist eine Schiffstaufe ein „besonderes Ereignis“.

ANZEIGE

Uttings Bürgermeister Josef Lutzenberger thematisiert in seiner Rede das Uttinger Wappen, welches den Adler der Grafen von Dießen-Andechs und einen Zander zeigt und damit auf die zwei Sphären, über dem Wasser und unter dem Wasser, verweise. Pater Xaver Namplampara und Pfarrer Jochen Eberhardt segnen das Schiff und Patin Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler lässt die Sektflasche gekonnt an den Bug klatschen mit dem Seefahrersegen, dass „immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“ sein solle.

Einweihung und Jungfernfahrt der neuen MS Utting

Ferrari statt VW Käfer

Danach geht es für geladene Gäste zur Jungfernfahrt aufs neue Schiff, welches Helmut Diller, einer der dienstältesten Kapitäne auf dem See, steuert. Gegenüber dem LT vergleicht Diller die alte und die neue Utting mit einem VW Käfer und einem Ferrari. Kollege Alexander Walch lobt, wie schön die Utting fahre. Zwei Dieselmotoren mit je 500 PS treiben das 225 Tonnen schwere Gefährt an. Mit einer Länge von 50,80 Metern und 9,60 Metern Breite ist die Utting das zweitgrößte Schiff auf dem See, das für 500 Personen zugelassen ist. Wer es betritt, erkennt aber sofort, dass es hinsichtlich des Passagierraums das am großzügigsten geschnittene ist. Denn bei den Raddampfern Diessen und Herrsching teilt diese Technik das Schiff in zwei Hälften, während die Utting einen einzigen großen Salon hat. Und dessen Bestuhlung lässt sich in der Mitte sogar in den Boden einfahren, sodass ein richtiger Tanzsaal entsteht, wie Franz Kirchebner erzählt. (Das bietet der neue Ammersee-Dampfer "Utting)

Er ist Mitarbeiter der Firma Auer, die für den Innenausbau zuständig war. Für den Ammersee ist bei den Schiffen Nostalgie vorgegeben: Am „Salondampfer der 1930er-Jahre“ hat man sich laut Kirchebner orientiert: „Kantige Linien, keine Profile.“ Intarsienbilder der alten Utting wurden in einen Gang eingebaut. Das Wanddekor wirkt auf den ersten Blick wie Nussholz, es handelt sich jedoch um Kunststoff. Der Boden, der Fichte imitiert, ist Vinyl. Grund ist laut Kirchebner zum einen, dass echtes Holz viel wartungsintensiver ist und zum anderen auch die Brandschutzbestimmungen: „Bei der Unterkonstruktion ist auch alles aus Metall.“

In Schondorf geht der Minister von Bord

Das Motorschiff steuert Schondorf an, wo der Minister von Bord geht. Ein Brummen ist zu hören. „Es ist das leiseste Bugstrahlruder, welches ich kenne“, sagt Elmar Miebach-Oedekoven von der LuxWerft, die das Schiff gebaut hat. Er kann viele Anekdoten rund um die neuen Ammerseeschiffe erzählen, denn alle wurden sie bei Lux in Niederkassel gebaut. Spannend war bei der Utting der Überlandtransport des großen Schiffes (wir berichteten). Miebach zählt die Details auf, und ihm ist die Freude über das gelungene Werk anzumerken. Schön findet auch der ehemalige Finanzminister Kurt Faltlhauser das neue Schiff – freilich nicht so schön wie den Raddampfer Herrsching. Denn den hat schließlich seine Frau Sibylle Faltlhauser getauft.

Lesen Sie auch: Umzug der MS Utting: Ein Motorschiff geht auf Reisen