Region Mutter verliert Arme und Beine - Familie ist überwältigt von Hilfe

Das Schicksal von Andrea Dahm aus Kaufering, die nach der Geburt ihrer Tochter Arme und Beine verlor, hat viele bewegt. Jetzt bittet die Familie, andere Menschen zu unterstützen. Von Thomas Wunder

Es soll die vorerst letzte Spendenübergabe gewesen sein. In der Waldlichtung bei Dienhausen, auf der die Crescentiakapelle steht, erhielt Andrea Dahm noch einmal über 10.000 Euro überreicht. Die 38-Jährige aus Kaufering, der im Februar 2016 nach einer Fruchtwasserembolie Arme und Beine amputiert wurden, ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die ihr seither zuteil wurde. Doch jetzt möchte sie einen Schnitt machen. „Ich komme mit der Situation gut klar“, sagt sie und bittet darum, künftig andere Menschen und Vereine zu unterstützen.

Amputationen nach der Geburt der kleinen Tochter

Für Andrea Dahm und ihren Ehemann Roland ging Mitte März 2016 ein Traum in Erfüllung. Ihre zweite Tochter Annika kam gesund auf die Welt. Doch bei der Geburt erlitt Andrea Dahm eine meist tödlich verlaufende Fruchtwasserembolie. Noch im Kreißsaal war sie ins Koma gefallen, wurde reanimiert und ins Klinikum Großhadern geflogen, wo die Ärzte über Wochen ihren Kreislauf stabilisierten. Jedoch hatten Durchblutungsstörungen ein Absterben aller Extremitäten zur Folge. Um ihr Leben zu retten, blieb nur die Amputation: beide Beine unterhalb des Knies, der rechte Arm und alle Finger der linken Hand. Und woran selbst die Mediziner kaum glaubten: Andrea Dahm überstand alle Torturen.

Nach monatelangem Reha-Aufenthalt in Murnau kehrte Andrea Dahm Anfang Dezember nach Hause zurück. Die ehemalige Immobilienmaklerin musste ihr Leben in allen Belangen neu ordnen und wurde dabei von vielen Seiten unterstützt. Im Haus wurde ein Treppenlift eingebaut, Arm- und Beinprothesen sowie ein rollstuhlgerechtes Auto wurden angeschafft. Das tragische Schicksal der zweifachen Mutter bewegte viele Menschen. Die Spendenwelle war riesig. Allein auf das Spendenkonto des Rotary-Clubs gingen innerhalb weniger Wochen 30.000 Euro ein.

„Es war überwältigend, was uns an Hilfe angeboten wurde“, sagt Andrea Dahm heute. Nicht nur finanziell hätten sich die Menschen engagiert, eine Gruppe Rocker aus Landsberg bot handwerkliche Hilfe an, andere spendeten Kinderspielzeug und Kleidung, wieder andere wollten das Haus der Familie putzen oder sich um den Garten kümmern. Das Geld, das Andrea Dahm aus Spenden erhielt, verwendete sie in erster Linie für Umbaumaßnahmen im Haus und für das Auto.

Gerade das Auto eröffne ihr eine große Freiheit. Mittlerweile bringe sie auch ihre fünf Jahre alte Tochter Charlotte in den Kindergarten. „Du bist ja wieder gesund.“ Mit diesen Worten sei sie dort von den anderen Kindern empfangen worden. Und tatsächlich fühlt sich die 38-Jährige auch so. „Ich brauche inzwischen keine Medikamente mehr“, sagt sie. Das sei nicht selbstverständlich, schließlich waren durch die Fruchtwasserembolie auch ihre Organe in höchster Gefahr gewesen.

Langsam kehrt so etwas wie Alltag zurück

Andrea und Roland Dahm sagen, dass sie langsam wieder einen normalen Alltag haben. Mittlerweile kocht sie schon wieder, auch wenn das nicht ihre liebste Tätigkeit ist. Tochter Charlotte sei auf jeden Fall richtig stolz auf ihre Mutter gewesen. Dank Elektroden, die auf Kontraktionen der Muskeln reagieren, kann sie ihre künstlichen Finger schließen. Und so legt sie die Windeln der kleinen Annika selbst an. Es gibt aber auch noch Dinge, die Andrea Dahm ändern mochte. Noch braucht sie Hilfe, um ihre Prothesen anlegen zu können. „Ich will nicht dauerhaft angewiesen sein.“

Bei der Spendenübergabe vor der Crescentiakapelle bei Dienhausen warb Andrea Dahm um Verständnis für ihre Bitte, keine weiteren Benefizveranstaltungen für ihre Familie zu veranstalten. Zuvor waren ihr noch mehrere Spenden übergeben worden. 9000 Euro aus dem von Matthäus Unsin organisierten Benefizkonzert an der Crescentiakapelle (wir berichteten), 1350 Euro von Rudi und Michael Kögel vom Adventssingen der Schiedsrichtergruppe Schongau sowie vier weitere private Spenden, darunter eine vom Jugendtreff in Unterdießen. Auch Wunsch des Ehepaars Dahm waren bereits 1000 Euro der Spenden des Benefizkonzerts an ein Waisenhaus-Projekt der Rumänienhilfe Denklingen-Altenstadt abgezweigt worden.

