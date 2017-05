2017-05-06 19:05:00.0

Wetter auf Facebook NATO-Meteorologe versorgt Landsberger mit Wettervorhersage auf Facebook

Facebook-Freunde von Matthias Radochla bekommen ihre Wettervorhersage direkt vom Diplommeteorologen der NATO. Der 37-Jährige versorgt auch eine lokale Facebookgruppe mit Ausblicken. Von Dieter Schöndorfer

Das Wetter, der Frosch und der Diplommetrologe Matthias Radochla. In Landsberg fühlt sich Radochla sehr wohl und freut sich über die große Akzeptanz in der Facebook-Gruppe

Er ist bekannt wie ein bunter Hund, dabei hat er es doch eher ausschließlich mit der Farbe grün zu tun, beruflich wie privat. Matthias Radochla ist nämlich bei der Bundeswehr, da trägt man die Farbe im Dienst, und er ist Wetterfrosch, pardon, aber sonst passt das mit der Farbe nicht – also genauer gesagt ist Major Matthias Radochla Meteorologe beim Zentrum für Geoinformation der Bundeswehr.

Auch wenn er „erst“ 37 Jahre alt ist, Major Radochla ist Chef des Geo-Infodienstes in Niederstetten (Baden-Württemberg), dem neuen Heimatstandort der früheren SAR-Hubschrauber des LTG 61. Und der Fliegerhorst in Penzing spielte in der Laufbahn von Matthias Radochla ebenfalls eine Rolle, doch dazu später mehr.

Matthias Radochla: Wetterfrosch und Major

Zurück zum Bekanntheitsgrad des gebürtigen Bobingers in Landsberg und der ist wiederum der eigenen Passion als Wetterfrosch geschuldet. Mathias Radochla hat nämlich nicht das Hobby zum Beruf, sondern den Beruf zum Hobby gemacht. Bekannt geworden ist der Wahl-Landsberger nämlich vor allem durch die Internetplattform Facebook. Er trat der Gruppe „Du kommst aus Landsberg, weil ...“ bei, und versorgte nach einiger Zeit die Community mit einem speziell auf „Landsberg „ummadrum“ abgestimmten Wetterausblick. „Das hat mir Spaß gemacht und nachdem ich von der Web-Administratorin um Unterstützung gebeten wurde, mache ich das halt.“

Radochla ist eigentlich in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) aufgewachsen, hat dort sein Abitur gebaut und wollte damals schon, nicht unbedingt zur Erbauung seiner Eltern, zur Bundeswehr. Allerdings zielte sein Traum auf das Cockpit eines Kampfjets ab. Das mit dem Piloten klappte beim Auswahlverfahren nicht wie gewünscht, doch die Wunschverwendung Nummer Zwei, Feuerleitoffizier bei der Flugabwehr, war gebongt. Die Verwendung führte den jungen Fahnenjunker Radlocha erst nach Leipheim zum FlaRak-System Roland, dann, nach einer Qualifizierung in El Paso (USA), kam er zur FlaRaKGrp 22 nach Penzing. Doch auch dieses Waffenmuster wurde aus Penzing abgezogen und ganz hinauf in den hohen Norden der Republik wollte er dann doch nicht mitziehen.

WhatsApp-Schwenk über Radochlas Bügelwäsche

Das, was er an der Bundeswehr so schätzt, führte ihn auf einen ganz neuen Weg. „Bei der Bundeswehr tut sich beruflich immer eine Tür auf“, erklärt er die Situation, die ihn zum Wetterdienst brachte. Dort, im Geo-Infodienst, der ganz eng mit dem Deutschen Wetterdienst zusammenarbeitet, gab und gibt es immer vakante Posten. Auch wenn er vorher noch nie einen Gedanken in diese Richtung verschwendet hatte, begann Radochla 2008 ein Meteorologiestudium. Mathe sei zwar nie sein Ding gewesen, doch physikalische Zusammenhänge erklären, das war genau sein Ding. Und wie von selbst wird der Beruf zum Hobby: „Ich hab schon während des Studiums begonnen, auf meinem eigenen Facebook-Profil Wetterprognosen zu posten.“

Und nicht nur das. Der umtriebige Stabsoffizier (Lehrgang 2013) bewegt sich heute wie selbstverständlich im Internet, wer mag, kann auch schon mal einen virtuellen WhatsApp-Schwenk über Radochlas Bügelwäsche mitmachen.

Wetter auf Facebook für Landsberg und "ummadrum"

Natürlich ist die Bundeswehr kein Freizeitpark und auch Matthias Radochla hat schon zwei Aufenthalte in Afghanistan hinter sich. Denn in allen Armeen dieser Erde spielt die Kunde vom Wetter immer schon eine große Rolle. Sie entscheidet oft über das Zustandekommen oder letztendlich über den Erfolg eines Einsatzes. Radochla scheint seine Sache gut zu machen. Über den Stellvertreterposten bei den Heeresfliegern in Laupheim (CH 53) kam er nach Niederstetten, wo er derzeit den Geo-Infodienst leitet. Mit insgesamt 17 militärischen und zivilen Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Fachbereichen werden rund um die Uhr Wetterinformationen wie auch Kartenmaterial für alle Winkel der Erde erstellt, Höhendaten ermittelt, meteorologische Vorhersagen für die Bundeswehr und die NATO erstellt. Dabei geht es ebenso um die Beratung der Piloten zur Wetterlage vor Einsatzflügen wie auch Bodenmessungen zur Unterstützung von Bodentruppen zum Beispiel beim Feldlagerbau.

Bald geht Radochla nach Straßburg

In Niederstetten sind für den Major die Tage allerdings gezählt. Er geht ab dem 1. Juli als Verbindungsoffizier für Meteorologie und Ozeanografie nach Straßburg. Dort betreibt die NATO das Europkorps, ein militärisches Hauptquartier der Staaten Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien und Luxemburg. Das Eurokorps besteht aus einem Stab mit Unterstützungseinheiten, rund eintausend Bediensteten, und kann bis zu 60000 Soldaten führen.

Das Wetter für „Landsberg und ummadrum“ wird darunter aber sicherlich nicht leiden.