2016-12-30 13:21:00.0

Kreis Landsberg Nach schwerer Verpuffung: 22-Jähriger ringt noch mit dem Tod

Nach der Verpuffung in Schwabhausen warten die Ermittler auf Laborergebnisse. Ein 22-Jähriger kämpft noch um sein Leben. Das LKA warnt zu Silvester vor gefährlichem Feuerwerk. Von Dominic Wimmer

Nach der schweren Verpuffung im Landkreis Landsberg schwebt eines der vier Opfer nach wie vor in Lebensgefahr. Das teilt das Landeskriminalamt (LKA) auf Nachfrage mit. Wie berichtet, hatten die jungen Leute am Donnerstag in einer privaten Garage in Schwabhausen mit Chemikalien hantiert. Sie wollten laut Ermittlern vermutlich Silvesterfeuerwerk herstellen. Noch ist unklar, um welche Stoffe es sich genau gehandelt hat.

Die Ermittlungen dauern an. „Wir rechnen mit konkreten Ergebnissen erst in einigen Wochen“, so LKA-Sprecher Klaus Strobel. Die in der Werkstatt sichergestellten Chemikalien würden nun im Kriminaltechnischen Institut in München untersucht. Dort wird nicht nur Sprengstoff, sondern grundsätzlich auch anderes Material wie Rauschgift unter die Lupe genommen. Wie viele gefährliche Substanzen die vier jungen Leute im Alter von 19 bis 23 Jahren in der Werkstatt verarbeiten wollten, darüber erteilt das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Informationen.

ANZEIGE

Tragischer Feuerwerk-Unfall hat juristische Folgen

Denn der tragische Fall wird wohl auch ein juristisches Nachspiel haben. „Es wird zu beurteilen sein, wie das Ganze vonstatten ging. Die Frage ist, ob eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt oder ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz“, so LKA-Sprecher Strobel. Dies würden die weiteren Ermittlungen zeigen. Ein 22 Jahre alter Mann kämpft noch um sein Leben. Ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt. Eine 19 Jahre alte Frau und ein 20-Jähriger kamen mit leichten Verletzungen davon. Wie viele der Opfer bereits vernommen werden konnten, ist offen.

Verpuffung: Mehrere Verletzte in Schwabhausen

Jedes Jahr warnen Behörden wie LKA, Zoll, Polizei und Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) vor Billig-Böllern aus dem Ausland oder davor, Feuerwerkskörper selbst herzustellen. Allein zu Silvester 2015 registrierte die Polizei in Bayern mehr als 60 Verletzte durch Böller und Raketen. Fünf von ihnen sind dauerhaft erblindet, verloren ihr Gehör oder Gliedmaßen durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk. Die Dunkelziffer der Verletzten dürfte noch weitaus höher liegen.

Kauf von illegaler Pyrotechnik nimmt zu

Der Bezug von illegaler Pyrotechnik über unseriöse Online-Shops oder auch im benachbarten Ausland nimmt laut LKA zu. Angeboten würden Produkte, die entweder gar keine CE-Zertifizierungsnummer beziehungsweise BAM-Nummer aufweisen oder eine gefälschte. „Es ist dringend anzuraten, Pyrotechnik nur bei seriösen Anbietern zu beziehen und sich nicht auf Werbeaussagen im Internet zu verlassen“, so das LKA. Wer mit nicht zugelassenem Feuerwerk in Deutschland hantiert, riskiert ein Bußgeld von bis zu 50000 Euro oder sogar eine Freiheitsstrafe.