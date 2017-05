2017-05-14 17:58:00.0

Kreis Weilheim-Schongau Rennradfahrer wird von ICE erfasst und getötet

Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntagmittag im Weilheimer Stadtteil Unterhausen ereignet. Noch weiß die Polizei nicht, wer der Tote ist.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Sonntagmittag am Bahnübergang in Weilheim-Unterhausen ereignet. Ein noch unbekannter männlicher Rennradfahrer wurde laut Polizei von einem Richtung München fahrenden ICE erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Die Bahnstrecke Weilheim-Tutzing war bis 16.30 Uhr total gesperrt. Während der Sperrung richtete die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr im entsprechenden Streckenabschnitt ein. lt