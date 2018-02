2018-02-02 18:23:00.0

Landsberg Riskante Zinsgeschäfte: Bewährungsstrafe für Ex-Kämmerer

Für das Gericht steht fest: Manfred Schilcher hat sich bei den Derivatgeschäften der Stadt Landsberg in zwei Fällen der Untreue schuldig gemacht. So wird das Urteil begründet. Von Thomas Wunder

Als das Urteil am Freitagmittag verkündet wurde, nahm es Manfred Schilcher regungslos hin. Ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung lautet die Strafe, die das Gericht unter Vorsitz von Richter Wolfgang Natale gegen den ehemaligen Kämmerer der Stadt Landsberg verhängt hat. Der 68-Jährige habe sich in zwei Fällen der Untreue schuldig gemacht, als er riskante Derivatgeschäfte abschloss, die nicht mehr mit kommunalem Recht in Einklang standen. Seine Verteidiger Dr. Silke Ackermann und Joachim Feller hatten zuvor auf Freispruch plädiert. Die Staatsanwältin Simone Bader hatte am Montag eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten gefordert.

Ab Sommer 2006 wurde das Spiel mit den Zinsgeschäften heikel

Sieben Verhandlungstage lang hatte die Wirtschaftsstrafkammer des Augsburger Landgerichts Zeit, sich ein Bild über die Rolle Manfred Schilchers bei den Derivatgeschäften zu machen. Das Ergebnis teilte Wolfgang Natale in der Begründung seines Urteils mit. Wesentlich für ihn und seine Kollegen: Die Initiative, Zinstauschgeschäfte abzuschließen, sei maßgeblich von Schilcher ausgegangen. In einer ersten Phase hätten diese den Rahmen des kommunalrechtlich Erlaubten nicht überschritten, ab Juni 2006 sei das aber nicht mehr der Fall gewesen.

Als zwei Jahre später Verluste entstanden, habe der frühere Kämmerer aus Sicht des Gerichts zweimal pflichtwidrig gehandelt, als er ein weiteres Zinstauschgeschäft abschloss. Denn bei fallenden Zinsen, wie es später auch der Fall war, drohten dadurch hohe Verluste für die Stadt. Beim Verkauf eines Derivats sei das Prinzip der Konnexität verlassen worden. Dieses besagt: Basis eines Zinsgeschäfts muss ein konkretes Kreditgeschäft sein. Das sei nicht mehr gegeben gewesen.

Das Gericht sagt: Schilcher habe nicht spekulieren dürfen

Wie Richter Wolfgang Natale sagte, hat Manfred Schilcher in beiden Fällen die Schieflage erkannt und wusste um die Defizite der beiden Geschäfte. „Er hat die Möglichkeit erkannt, pflichtwidrig zu handeln.“ Gleichwohl habe der Angeklagte nie absichtlich gehandelt oder versucht, sich selbst zu bereichern. Dennoch sah das Gericht zwei Fälle von Untreue als gegeben. Schilcher habe als städtischer Kämmerer, der öffentliche Gelder verwaltet, nicht spekulieren dürfen. „Er hat sich im Rahmen seines rechtlichen Könnens, aber nicht in dem seines rechtlichen Dürfens bewegt“, fasste es der Vorsitzende zusammen.

Vor der Urteileverkündung hatten die beiden Anwälte des Angeklagten das Wort. Joachim Feller begründete gut eine Stunde lang, warum seiner Meinung nach nur ein Freispruch für seinen Mandanten infrage kommt. Dass Schilcher es gewesen sei, der den Einstieg in die Derivatgeschäfte vehement betrieben habe, hätte sich während des Prozesses nicht bestätigt. Zudem habe sich der heute 68-Jährige ganz auf die Berater der Bank verlassen, die ihm versichert hätten, bei Abschluss der Geschäfte nicht gegen das Kommunalrecht zu verstoßen. „Es kann doch nicht strafbar sein, dass er den Beratern glaubte“, sagte der Landsberger Anwalt. Mit den Beratern habe sich die Stadt Kompetenz eingekauft, wie dies von mehrern Zeugen gesagt wurde.

Schilcher selbst fühlt sich ausgeliefert

Schilcher, der sich in den 30 Jahren seiner Verwaltungstätigkeit immer selbstlos für das Wohl der Stadt eingesetzt habe, hätte sich sicherlich nicht damit abgefunden, dass der Stadt ein Vermögensnachteil entsteht. Im Gegenteil: Als er im Februar 2009 die Schieflage erkannt habe, wollte er aus den Zinstauschgeschäften aussteigen, sagte Feller. Einige Stadträte, die als Zeugen aussagten, hätten sich an ein konkretes Ausstiegsangebot in Höhe von drei Millionen Euro erinnert. Silke Ackermann rückte die persönliche Situation des Angeklagten in den Mittelpunkt. Seit Ende des Jahres 2011 sei dieser massiven Vorwürfen und einer öffentlichen Vorverurteilung ausgesetzt gewesen.

Manfred Schilcher selbst beschrieb das Ganze mit einem „Gefühl des Ausgeliefertseins“. Er habe sich ein Leben lang an Recht und Gesetz gehalten und immer versucht, Risiken auszuschließen. Den Derivaten sei er daher zunächst skeptisch gegenübergestanden. Erst mit der Beratung habe er die positiven Effekte erkannt. „Ich hatte keinen Anlass, an den Beratern zu zweifeln.“ Mit der Finanzkrise habe keiner gerechnet. Dem Ausstieg aus den Derivatgeschäften habe er deswegen nicht die Bedeutung zugeordnet, wie er dies aus heutiger Sicht tun würde. „Ich dachte, die Zinsen steigen wieder.“ Wie schon am Montag sagte Schilcher, er bedauere es zutiefst, dass ein Schaden für die Allgemeinheit entstanden sei.

Ob der Ex-Kämmerer Rechtsmittel einlegt, ist noch offen

Gegen das Urteil kann Manfred Schilcher Rechtsmittel einlegen. Ob er das tut, darüber wollte sein Verteidiger Joachim Feller unmittelbar nach Urteilsverkündung nichts sagen. „Mein Mandant muss erst eine Nacht darüber schlafen.“ Sollte das Urteil angenommen werden, kann das von der Landesanwaltschaft ausgesetzte Disziplinarverfahren wieder aufgenommen werden. Der Verlust des Beamtenstatus oder eine Kürzung der Pension sind nicht zwangsläufig. Weil Schilcher bereits im Ruhestand ist, kann die Landesanwaltschaft eine solche Entscheidung treffen, muss es aber nicht.