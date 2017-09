2017-09-26 15:03:00.0

Kaufering SEK rückt nach Bombenalarm in Kaufering an

Ein merkwürdiger Zettel hat in Kaufering einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. War alles ein schlechter Scherz? Von Dominic Wimmer

Einen groß angelegten Polizeieinsatz hat es am Montagnachmittag in Kaufering gegeben. In der Sachsenstraße herrschte sogar Bombenalarm wegen eines verdächtigen Zettels. Zu den Hintergründen äußert sich das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord erst am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion. „An einem Auto wurde ein Zettel gefunden, dass in der Nachbarschaft eine Bombe hochgehen könnte“, sagt Pressesprecher Hans-Peter Kammerer. Deshalb rückte die Polizei sogar mit Spezialkräften an.

Es war am frühen Montagnachmittag, als der Zettel entdeckt wurde. Daraufhin rückten nicht nur Beamte der Polizei Landsberg an, sondern auch aus dem Präsidium in Ingolstadt und ein Sondereinsatzkommando (SEK) aus München.

Wie Hans-Peter Kammerer sagt, habe man vor Ort sechs als Flüchtlinge anerkannte Syrer überprüft. Schließlich habe sich herausgestellt, dass keinerlei Gefährdungslage vorliege. Die Durchsuchung von privaten Wohnräumen ergab keinerlei verdächtigte Anhaltspunkte oder Hinweise auf ein geplantes Verbrechen. Die Ermittlungen gingen bis etwa 20 Uhr, ehe die Polizeikräfte wieder abrücken konnten. Jetzt wird der Verfasser des Zettels ermittelt.