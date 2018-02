2018-02-21 23:56:00.0

Kreis Landsberg Sattelzug kippt auf A96 um und sorgt für Staus

Der Fahrer eines Sattelzugs aus der Schweiz hat bei Landsberg Glück, als sein Fahrzeug umkippt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Abend. Von Dominic Wimmer

Enorme Behinderungen gab es am Mittwoch rund um die A96 München-Lindau. Gegen 14.25 Uhr war am Mittwochnachmittag zwischen Landsberg-West und Buchloe-Ost ein Sattelzug aus der Schweiz umgekippt. Der Lkw hatte sich aus bisher unbekannten Gründen aufgeschaukelt und war dadurch ohne Fremdbeteiligung ins Schleudern geraten, teilte die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mit. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Das Lkw hatte Stahlteile geladen und musste vor Ort entladen werden, bevor er von einer Fachfirma wieder aufgerichtet und abtransportiert werden konnte. Nach Angaben der Polizei war die Fahrbahn aufgrund der Bergungsarbeiten bis 23.40 Uhr gesperrt.