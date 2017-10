2017-10-05 15:59:00.0

Etterschlag Schwerer Unfall auf A96: Lkw-Fahrer in Rettungsgasse angefahren

Ein Autofahrer wollte im Stau schneller als die anderen sein. Dabei kam es zu einem schweren Unfall auf der A96 vor dem Etterschlager Tunnel.

Bei einem Verkehrsunfall in einer Rettungsgasse ist auf der A96 vor dem Etterschlager Tunnel am Donnerstagvormittag ein 48-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Verkehrspolizei war gegen 10 Uhr die Höhenkontrolle am Tunnel ausgelöst und die Fahrbahn in Richtung Lindau gesperrt worden. Daraufhin bildete sich ein Stau, wobei die Verkehrsteilnehmer vorbildlich eine Rettungsgasse bildeten, wie die Polizei berichtet.

Allerdings benutzte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus München die Rettungsgasse verbotswidrig und fuhr mit seinem Land Rover zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch um schneller als alle anderen vorwärts zu kommen.

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer, der mit seinem Lkw-Zug wegen der Rettungsgasse auf dem Seitenstreifen stand, hatte sein Fahrzeug verlassen und wollte nach ersten Erkenntnissen den Autofahrer von seinem verkehrswidrigen Verhalten abhalten. Hierbei wurde er von dessen Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mann wurde schwer verletzt und in eine Münchner Klinik gebracht. LT