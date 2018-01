2018-01-16 10:21:28.0

Kreis Landsberg Schwerer Unfall auf der B17 - Mann lebensbedrohlich verletzt

Auf der Bundesstraße 17 haben sich am Dienstagmorgen binnen weniger Minuten gleich zwei Unfälle ereignet. Ein Autofahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Bei einem davon geriet ein Auto nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw sogar in Brand. Der Fahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Augsburger Klinikum geflogen. Auf der B 17 gab es in Fahrtrichtung Landsberg den ganzen Vormittag über Behinderungen.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr. Ein 41 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Augsburg war mit seinem Van in Richtung Landsberg unterwegs. Kurz zuvor hatte ein 53-jähriger Slowene seinen Sattelzug etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Hurlach wegen einer Panne auf den Seitenstreifen gelenkt, so die Polizei. Der Lkw-Fahrer verließ sein Fahrzeug, als der Fahrer des Vans aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den Lkw auffuhr.

Der Ford Tourneo geriet zunächst in Brand und wurde durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht. Der Fahrer wurde beim Aufprall lebensbedrohlich verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst weggeflogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten blieb die B 17 in Richtung Landsberg bis etwa 10.30 Uhr gesperrt.

Nur wenige Minuten nach dem ersten Unfall ereignete sich weiter im Süden ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Laut Polizei war es in Höhe Igling auf der linken Fahrspur zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt. Jedoch mussten alle drei Autos abgeschleppt werden. Deshalb kam es auch in diesem Bereich zu erheblichen Behinderungen. (wimd)