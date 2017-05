2017-05-14 19:02:00.0

Ammersee Schwimmer kann nur noch tot aus Ammersee geborgen werden

Ein Mann aus dem Allgäu stirbt im Ammersee. Der 55-Jährige hatte noch versucht, sich auf ein Boot zu retten.

Am Ammersee hat sich am Sonntagmorgen ein tödlicher Badeunfall ereignet. Einem Spaziergänger fiel gegen 9.30 Uhr auf, dass an einem Badesteg in Stegen Bekleidung und persönliche Gegenstände liegen. Einen dazugehörigen Schwimmer konnte er jedoch nicht ausfindig machen und setzte einen Notruf ab. Die Polizei leitete Suchmaßnahmen ein, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Die Besatzung dieses Hubschraubers entdeckte etwa 100 Meter vom Ufer entfernt ein Segelboot, neben dem ein lebloser Körper im 14 Grad kalten Wasser trieb.

Die Kripo ermittelt

Die ebenfalls an der Suche beteiligten Einsatzkräfte der Wasserwacht konnten den mit einer Badehose bekleideten Schwimmer nur noch tot bergen. Er hatte laut Polizei offenbar zuvor erfolglos versucht, sich an einer mit dem Boot verbundenen Leine an Bord zu ziehen.

Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen 55-jährigen Mann aus dem Allgäuer Raum. Er hatte gegenüber Bekannten angekündigt, Schwimmen gehen zu wollen. Zur Ermittlung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. LT