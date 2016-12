2016-12-29 14:00:00.0

Peiting Sexueller Übergriff auf Tänzerin in einem Nachtlokal

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch ist es in einem Nachtlokal in Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau zu einem sexuellen Übergriff gekommen.

In Peiting hat ein Mann in einem Nachtlokal eine Tänzerin sexuell bedrängt. Die Polizei ermittelt. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)