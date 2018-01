2018-01-25 09:52:00.0

Landsberg Snowdance-Filmfestival: Die Tipps für tolle Kinotage

Welche Filme man bei „Snowdance“ auf keinen Fall versäumen sollte. Festivalchef Tom Bohn nennt einige seiner Favoriten. In der Landsberger Säulenhalle werden Kurzfilme gezeigt. Von Alexandra Lutzenberger

Es ist soweit: Am Samstag, 27. Januar, startet Snowdance mit einer Eröffnungsparty und zeigt als Eröffnungsfilm zuvor „American Pets“ (19.30 Uhr). Eine spannende, teilweise schwarzhumorige Milieustudie von der Filmfabrik Amerikas. Unbedingt anschauen – das rät jedenfalls Tom Bohn, der künstlerische Direktor des Festivals.

Die Quantität beim Snowdance-Festival steigt

Bei dem Independent-Festival geht es heuer um noch mehr Filme als sonst. „Und alle in einer super Qualität“, sagt Bohn. Da hat man als Zuschauer schon die Qual der Wahl. Seine Filmliste, mit den Filmen, die man unbedingt sehen muss, ist lang. Ganz vorne, so Bohn, stehen bei ihm: „American Pets“ von Robert Logevall (USA), „Poor Agnes“ von Navin Ramaswaran (Kanada), „1/2“ von Raffaele Salvaggiola (Italien), „Nowhere, Michigan“ von Robert Vornkahl (USA), „Kyrsyä - Tuftland“ von Roope Olenius (Finnland), „Fruition – The Life and Dreams of Nicolas Mueller“ von Martin Luchsinger, „Sean Fee“ (Schweiz), „Flying Revolution“ von Steve Won (Deutschland) und „Last Fisherman“ von James Stier (United Kingdom).

Bohn rät den Festivalteilnehmern, auf jeden Fall auch bei den Kurzfilmtagen in der Säulenhalle beim Stadttheater vorbeizuschauen. Sie werden am Montag, 29. Januar, Dienstag, 30. Januar, und Donnerstag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr gezeigt. Weitere Tipps vom Filmprofi Tom Bohn: Das Konzert mit Michael Fitz am Mittwoch, 31. Januar, ab 19.30 Uhr, ebenfalls in der Säulenhalle, der „Ball der Filmemacher“ am Freitag, 2. Februar, ab 19.30 Uhr in der Säulenhalle, wo unter anderem geklärt wird, welcher Regisseur zu welchem Film gehört, man die Jury kennenlernen kann und es zudem Livemusik gibt. Spannend wird sicher auch der Tag der Serien am 3. Februar ab 11 Uhr in der Säulenhalle. Ein „Riesen Ding für die Kids“, so Tom Bohn, gibt es an diesem Tag.

Das Berlin der 20er-Jahre erwacht in Landsberg

Der bekannte Kinderbuchautor und Filmregisseur Joachim Masannek kommt am 3. Februar zum Festival nach Landsberg und stellt dort am „Tag der Serien“ seine neue Fantasy-Reihe vor. Masannek entwickelte und drehte unter anderem die Reihe „Die Wilden Kerle“ und realisierte als Regisseur den aktuellen Kinostreifen für „Liliane Susewind“. Auch der Samstagabend (3. Februar) und die Nacht vor der Preisverleihung haben es in sich. Es gibt eine Sky-Mottoparty zum Thema Berlin der 20er-Jahre. Die Party findet im Foyer statt und im Stadttheater kann man dazu ab 19.30 Uhr neue Serien des Sky-Senders sehen.

„Der Höhepunkt ist“, so Bohn, „die neue Serie von Tom Tykwer, ’Babylon Berlin’“. „Babylon Berlin“ erzählt nach der international erfolgreichen Bestseller-Reihe von Volker Kutscher rund um Kommissar Gereon Rath vom Berlin der 1920er-Jahre. Das ganze Panoptikum der aufregendsten Stadt der Welt zwischen Drogen und Politik, Mord und Kunst, Emanzipation und Extremismus. Als Autoren und Regisseure zeichnen Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries für die Serie verantwortlich.

Am Sonntag steigt die Preisverleihung

Im Anschluss an den ersten Teil der Serie gibt es die jeweilige Auftaktfolge der Serien „Britannia“ und „American Crime Story“ zu sehen. Und wer wissen will, wer die Snowdance-Preise gewonnen hat, muss am Sonntag, 4. Februar, um 14 Uhr zur Preisverleihung ins Stadttheater kommen. Hier werden die Gewinnerfilme dann bis 20 Uhr gezeigt.