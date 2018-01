2018-01-27 21:51:00.0

Landsberg Snowdance: Neun Tage lang ist Landsberg wieder Filmstadt

Für die nächsten neun Tage wird Landsberg wieder zur Filmstadt: Das Snowdance Independent Filmfestival hat begonnen. Mit welchen Filmen die Eröffnung gefeiert wurde. Von Stephanie Millonig

Für neun Tage ist Landsberg wieder Filmstadt: Das Snowdance Independent Filmfestival 5.0 ist eröffnet. „Unser erstes kleines Jubiläum“, freut sich Managing Director Jürgen Farenholtz bei der Auftaktveranstaltung im Stadttheater, das am Samstag aber nicht der einzige Vorführungsort war: Auch in der Säulenhalle werden heuer zum ersten Mal Filme gezeigt.

Der künstlerische Leiter, Tom Bohn, überbringt Grüße von Heiner Lauterbach, dem einstigen Festivaldirektor, und dankt ihm für sein „unglaubliches Engagement“. Einen ganz besonderen filmischen Gruß schickt der diesjährige Schirmherr, der Schauspieler Götz Otto, der erst am Montag in Landsberg sein kann: Er zeigt sich in einem „Snowdance“, einem Tanz im Schnee mit Schirm in der Hand – vielleicht eine Reminiszenz an Gene Kelly „Singing In The Rain“?

ANZEIGE

Zuerst gibt es einen Kurzfilm aus Finnland

Bevor es richtig losgeht, sind immer wieder Gesprächsfetzen im Publikum zu erhaschen: Hier wird ein Thriller beschrieben, dort ein Kurzfilm von Hitchcock. Und dann geht es für alle los mit dem finnischen Kurzfilm „Cold Storage“ von Thomas Freundlich und Valtteri Raekallio: Ein einsamer Fischer befreit eine Art skandinavischen Ötzi aus dem Eis, den das Zischen beim Öffnen einer Bierdose zum Leben erweckt. Trinkend und tanzend verbringen die beiden die Nacht im Zelt auf der öden Eisfläche, bis der Morgen den Fischer wieder in die Realität holt. Oder doch nicht ganz, schließlich steht da zum Schluss noch ein Mammut.

Filmsupervisor Steffie Wieczorek führt weiter durchs Programm und kündigt erst einmal eine musikalische Einlage mit der Band „A Story for Reflection“ an: Zwei Jungs vom Ammersee, Jakob Mühleisen und Maxi Aldinger, warten mit frischem Indie-Pop auf, was mit großem Applaus quittiert wird.

Schwarzer Humor auf Amerikanisch

Dann kündigt Steffie Wieczorek „wunderschöne Bilder“ beim Eröffnungsfilm „American Pets“ von Robert Logevall an. Und der Zuschauer, der des Englischen weniger mächtig ist, muss auch darauf vertrauen: Der Film wird ohne Untertitel gezeigt. Eine schwarzhumorige Geschichte um einen jungen Mann namens Todd und seine Schwester, die bei ihrer Großmutter, einer ehemaligen Filmdiva leben. Dummerweise bringt Todd die Oma aus Versehen um und hat nun damit zu tun, dies zu vertuschen, um sein angenehmes Leben in der Villa beizubehalten. Wie sagt er zu seiner Schwester in einer Szene? „Wir sollten öfters Champagner trinken.“ Wozu die Gäste danach noch bei der Party Gelegenheit haben.

Dass zur Eröffnung ein Film in amerikanischem Englisch ohne Untertitel gezeigt wird, sorgt für Kritik. Kritik, der sich das Snowdance-Team am Sonntag auf seiner Facebook-Seite stellt und dafür wirbt, Filme in ihrer Originalsprache zu zeigen. Das Team verweist darauf, dass Englisch die Hauptsprache auf internationalen Filmfestivals sei.