2017-06-10 18:35:00.0

Landkreis Landsberg Tag der Bundeswehr: Ein nicht alltägliches Erlebnis

Der Tag der Bundeswehr lockte über 51 000 Besucher in den Fliegerhorst nach Penzing. Beinahe alle Interessierten waren zufrieden. Von Dieter Schöndorfer

Am Ende des Tages (der Bundeswehr) waren eigentlich alle zufrieden. Die Organisatoren und Verantwortlichen des Lufttransportgeschwaders 61, die gleichzeitig mit dem offiziellen Tag der Bundeswehr den 60. Geburtstag der ältesten noch im Einsatz fliegenden Einheit der Luftwaffe feierte. Zufrieden waren sie aber auch, weil die Resonanz der exakt gemessenen 51 155 Besucher überwiegend positiv ausgefallen war. Dass aus dem „überwiegend“ kein „über alle Maßen“ geworden war, lag an den Stunden um die Mittagszeit, als es zu langen Schlangen an den Verpflegungsbuden kam.

Während Essen noch in überschaubarer Zeit besorgt werden konnte, summierte sich die Wartezeit an den Getränkeständen zu nicht mehr akzeptablen Werten bei hochsommerlicher Hitze, die auf dem Veranstaltungsgelände herrschte. Als es aus dem Sanitätsbereich erste Hinweise gab, schritt die Geschwaderführung ein - der Verpflegungsbereich war nämlich extern vergeben. Sie ließ umgehend Getränke besorgen und diese bis zum Veranstaltungsende kostenlos von Soldaten an die Besucher verteilen. Das Problem war damit schnell gelöst.

Tag der Bundeswehr ist ein Erfolg

Abgesehen von diesem temporären Missgeschick begeisterte der Tag der Bundeswehr, der vom Geschwader auch als ein letztes Dankeschön an die Bevölkerung gedacht war. Die sprichwörtliche Verankerung der Soldaten im Landkreis ist bis zur höchsten Generalität bekannt. Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Karl Müllner, war daher gerne schon in den frühen Morgenstunden in den Süden der Republik gekommen. Müllner, in Mainburg im niederbayerischen Landkreis Kelheim geboren: „Hierher komme ich immer wieder gerne, auch wenn ich keine neuen Nachrichten zur weiteren Zukunft des Fliegerhorsts mitbringen konnte.“

Er nahm sich auch die Zeit für einen zweistündigen Rundgang durch das Areal, auf dem sich rund 300 Aussteller aus Industrie und Wirtschaft wie auch der Polizei, dem Roten Kreuz sowie das Bundeswehrdienstleistungszentrum präsentieren konnten. Die wahren Magneten waren aber die Flugzeuge - am Boden wie auch am Himmel. Von den historischen C-47 Dakota, Noratlas bis hin zur Transall und dem hochmodernen A 400 M (General Müllner: „Ja, der kann wirklich fliegen“) waren über 20 verschiedene Flugzeuge und Hubschrauber der Luftwaffe vertreten. Auch die inzwischen im In- und Ausland viel beachtete „Silberne Gams“, eine Transall mit Jubiläums-Sonderlackierung, konnte am Boden und in der Luft bestaunt werden.

Kommodore Oberst Daniel Draken freute sich am Ende aber auch, dass sich das Verkehrskonzept mit ausgelagerten Großparkplätzen sowie einem Shuttleservice (rund 180 Busse wurden eingesetzt) von dort zum Fliegerhorst bewährt habe. Daniel Draken: „Natürlich hat es zu bestimmten Stoßzeiten Stauungen gegeben“, doch das sei nicht zu vermeiden gewesen. Auch der Abfluss der großen Menschenmenge nach Veranstaltungsende verlief zügig und innerhalb kürzester Zeit - bis auf einige hundert Gäste, die noch in Ruhe die Abendstimmung auf dem Vorfeld des Fliegerhorst genossen, sehr oft im Gespräch mit Geschwaderangehörigen und Piloten.