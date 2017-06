2017-06-06 11:45:05.0

Weilheim Unbekannte werfen Brandsatz auf Polizeiwache

Zwar richteten die Täter mit brennenden Flaschen nur wenig Schaden am Weilheimer Dienstgebäude an. Aber der Polizeipräsident ist entsetzt. Von Dominic Wimmer

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte einen Brandanschlag auf das Dienstgebäude der Polizei Weilheim verübt. Gegen 23 Uhr entzündeten die Täter Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit vor einem Dienstzimmer im Erdgeschoss an der nord-östlichen Ecke des Polizeigebäudes. Die Fensterscheibe sprang dadurch, sodass es zu keinem offenen Feuer im Dienstzimmer kam, teilt die Polizei mit. Der Brand an der Außenfassade konnte durch Beamte abgelöscht werden. Die durch einen Nachbarn alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Polizeipräsident Robert Kopp (Rosenheim) verurteilt den Angriff: „Wir können von großem Glück sprechen, dass dieser Brandanschlag auf das Dienstgebäude der Weilheimer Polizei lediglich einen Sachschaden zur Folge hatte. Wir werden solche Übergriffe nicht tatenlos hinnehmen und mit allen zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln verfolgen. Der Schutz und die Unversehrtheit von Polizeibeamten, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, steht für mich an oberster Stelle.“

ANZEIGE

Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zum Brandanschlag. Zeugen, die zur möglichen Tatzeit am Montagabend auffällige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Polizeiinspektion Weilheim gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden.