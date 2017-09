2017-09-20 11:47:00.0

Schongau Zug stößt mit Anhänger zusammen: Zahl der Leichtverletzten steigt auf 18

Bei einem Zugunfall in Schongau wurden am Dienstagnachmittag 18 Menschen leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen. Von Dominic Wimmer

Die Ursache für den Bahnunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Schongau ereignet hat, ist geklärt. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der 44 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs in der Friedrich-Haindl-Straße das Rotlicht am dortigen Bahnübergang. Ein Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB), der kurz zuvor aus dem Bahnhof Schongau in Richtung Weilheim ausfuhr, prallte in den mit Altpapier beladenen Sattelauflieger, der sich noch auf den Schienen befand.

Im Zug, der mit 88 Personen besetzt war, wurden nach aktuellem Ermittlungsstand 17 Fahrgäste und der Zugführer leicht verletzt. 16 Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die unverletzten Personen wurden zunächst in einem Gebäude der nahe liegenden Papierfabrik, in die der Lkw unterwegs war, untergebracht. Sie setzten anschließend ihre Fahrt mit dem eingerichteten Schienenersatzverkehr oder privat fort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Sattelauflieger wurde vor Ort entladen und von einer Spezialfirma abgeschleppt. Der Zug konnte selbstständig in den Bahnhof Schongau zurückfahren. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 120.000 Euro. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden gesperrt.

Auch die Betreibergesellschaft der Strecke meldete sich zu Wort: „Wir sind in Gedanken bei den Verletzten und wünschen ihnen eine schnell Genesung. Uns ist sehr daran gelegen, den Unfall aufzuklären“, so Dr. Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn GmbH. „Es ist für mich unbegreiflich, warum es immer wieder Pkw- und Lkw-Fahrer gibt, die bei Rot über Bahnübergänge fahren. Ich hoffe, dass dieser Unfall wenigstens dazu beiträgt, an Bahnübergängen die Vorfahrt der Eisenbahn zu achten.“

Neben der Polizei waren 112 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schongau, Peiting, Altenstadt, Herzogsägmühle, Hohenpeißenberg, der Kreisbrandinspektion, der Werksfeuerwehr, 52 Kräfte des Rettungsdienstes, das Technische Hilfswerk sowie der Notfallmanager der Bahn im Einsatz.