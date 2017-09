2017-09-21 06:27:00.0

Wiesn-App Neuer Bierzelt-Staumelder für das Oktoberfest 2017

Auf der Suche nach Zuckerwatte die Freunde aus den Augen verloren? Die Wiesn ist zu unübersichtlich? Kein Problem, denn dafür gibt's die Wiesn-App. Von Ida König

Kaum hat man den gut gemeinten Ratschlag befolgt und ist nicht mit der U-Bahn bis zur Theresienwiese gefahren – da steht man prompt am anderen Ende der Wiesn. Wie kommt man jetzt am schnellsten zum vereinbarten Treffpunkt? Andere Besucher in Dirndl und Lederhose fragen? Schlechte Idee – meist antworten sie auf Englisch und kennen im Normalfall ausschließlich den Weg ins Hofbräu-Zelt. Hilfreicher ist die offizielle Oktoberfest-App der Stadt München.

Sie liefert einen Lageplan, auf dem alle Standorte der Wiesn verzeichnet sind – von den Zelten über alle Fahrgeschäfte bis hin zu den Toiletten. Wenn die Ortungsfunktion am Handy eingeschaltet ist, kann man sich bequem navigieren lassen.

Wiesn-App zeigt, wo noch Plätze frei sind

„Braucht’s des?“ wird sich der ein oder andere fragen – schließlich hat man es 183 Oktoberfeste lang auch ohne App ins Festzelt geschafft. Doch da mussten zumindest in jüngerer Vergangenheit schon viele wegen Überfüllung draußen bleiben und bierdurstig über die Theresienwiese vagabundieren. Jetzt zeigt die App in Echtzeit an, wie voll die Zelte sind, und erspart einem so die lange Suche nach einem Sitzplatz.

Zumindest unter der Woche gibt es mittags noch genügend Platz, um sich dort mit Kollegen auf der Wiesn zu stärken. Praktischer Service: Die App zeigt, wo es welche Mittagsangebote gibt. Ein paar Rezepte zum Nachkochen gibt’s obendrauf. Und noch besser: Immer wieder werden Wiesn-Tische inklusive Verzehrgutscheinen verlost.

Viele Infos für Wiesn-Neulinge

Gerade Touristen und Wiesn-Neulinge finden in der Oktoberfest-App zahlreiche Informationen zu Anfahrt, Sicherheit und Programm. Außerdem bietet die Stadt München eine kleine Trachtenkunde an – da wünscht man sich, dass so viele Gäste wie möglich die Tipps befolgen mögen, auf dass die Seppl-Hüte in Zukunft am Souvenir-Stand bleiben und unter den Dirndln Blusen statt T-Shirts getragen werden.

Übrigens: Wer wissen will, welche Bekannten sich ebenfalls auf der Wiesn herumtreiben, der kann den Freunde-Finder der App nutzen. Die Suche funktioniert über die Facebook-Freundesliste – allerdings nur dann, wenn die Freunde die Oktoberfest-App ebenfalls installiert haben und sich damit einverstanden erklären, dass sie auf diesem Weg gefunden werden können. So kann zum Glück jeder selbst entscheiden, ob’s des braucht.

