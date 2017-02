2017-02-13 12:59:07.0

Aichach-Friedberg Wittelsbacher Land: Einbrecher haben es auf Sportvereine abgesehen

In einer Nacht sind gleich sechs Sportvereine im Kreis Aichach-Friedberg bestohlen worden. Die Täter haben es auf Rasentraktoren abgesehen. Das erinnert an eine frühere Serie. Von Nicole Simüller

Sechs Sportvereine im nördlichen Wittelsbacher Land sind in der Nacht zum Donnerstag Opfer von Einbrechern geworden. Die Täter hatten es auf Rasenmähertraktoren und Aufsitzrasenmäher abgesehen, die – wenn ein Verein sie neu kaufen muss – fünfstellige Beträge kosten können.

Inzwischen hat die Polizei eine konkrete Spur. Dabei kam ihr der Zufall zu Hilfe. Denn ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag geschah ein Unfall, den die Beamten zunächst gar nicht mit der Einbruchserie in Verbindung brachten: Im Gemeindebereich von Hollenbach überschlug sich ein Auto auf einem Acker. Polizei und Feuerwehr suchten vergeblich nach dem Fahrer. Bald war klar, warum: Im Auto fanden die Beamten Diebesgut aus der Einbruchserie bei den Sportvereinen.

Ein Unfall steht womöglich im Zusammenhang mit der Tat

Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, geht davon aus, dass in dem Auto ein Komplize unterwegs war und die Ziele ausspionierte. Bei dem Kia Sportage handelt es sich um einen in Polen gemieteten Leihwagen. Inzwischen hat die Kripo Augsburg die Ermittlungen übernommen. Ein 32-Jähriger und ein 38-Jähriger aus Polen wurden am Samstagmorgen vorläufig festgenommen, als sie den Kia bei einem Abschleppunternehmer abholen wollten, mussten aber noch am selben Tag wieder freigelassen werden. Einer der Männer hat einen festen Wohnsitz in Deutschland. Ob es sich bei den beiden um die Täter handelt und ob es weitere Beteiligte gibt, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es gestern bei der Kripo.

Aufgrund von Zeugenhinweisen geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Rasenmähertraktoren mit einem blauen VW Kombi, vermutlich T4, mit langem Radstand und ebenfalls polnischem Kennzeichen abtransportierten. Sie suchten Vereine im Westen und Norden des Landkreises Aichach-Friedberg heim: Betroffen waren der TSV Mühlhausen, FC Affing, TSV Rehling, TSV Aindling, DJK Stotzard (Aindling) und der FC Gundelsdorf (Pöttmes). Den Wert der Beute bezifferte die Aichacher Polizei gestern mit zirka 15000 Euro, der Sachschaden liegt laut Kripo im mittleren vierstelligen Bereich.

Schon 2015 gab es eine ähnliche Einbruchsserie

In Mühlhausen und Rehling stahlen die Täter jeweils einen Rasentraktor. In Mühlhausen ließen sie weitere Geräte mitgehen. In Aindling wurden laut Polizei ein Laptop und weitere kleinere Gegenstände im Gesamtwert von 2000 Euro geklaut. In Affing und Stotzard zogen die Einbrecher ohne Beute ab, wobei sie alleine in Stotzard einen Schaden von 1000 Euro hinterließen. In Gundelsdorf blieb es beim versuchten Einbruch.

Den FC Affing und den TSV Aindling erwischte es damit zum zweiten Mal. Bereits 2015 hatte es im nördlichen Wittelsbacher Land eine derartige Einbruchserie gegeben. In Gundelsdorf gingen die Täter schon damals leer aus: Der Rasenmäher passte wegen Überbreite nicht auf ihren Hänger. Inwieweit beide Serien zusammenhängen, ist laut Aichacher Polizei noch unklar. Die Kripo bittet weiterhin Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei Mühlhausen, Rehling, Aindling, Affing und Umgebung bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0821/ 323-3810 zu melden. (mit jca)