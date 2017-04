2017-04-22 10:00:00.0

Breitbandausbau 1000 Haushalte sollen profitieren

Markt Rettenbach schließt Vertrag mit der Telekom ab

Rund 1000 Haushalte in Markt Rettenbach können schon bald auf ein schnelleres Internet zurückgreifen. Zusammen mit Telekom-Vertriebsleiter Florian Goldhofer und Projektleiter Markus Braun unterzeichnete Bürgermeister Alfons Weber das Vertragswerk für den Breitbandausbau. Kämmerer Klaus Fröhlich betonte, dass bisher vor allem die Ortsteile unterversorgt gewesen seien. Allerdings würden etwa 400 Haushalte im Rahmen des Breitbandausbaus nicht erfasst werden, erklärte Bürgermeister Weber. Dies zu ändern, sei ein weiteres Ziel der Marktgemeinde. In Bürgerversammlungen sei Breitband ein Dauerthema.

Zum Ende des Wettbewerbs um den Breitbandausbau in Markt Rettenbach hatte schließlich die Telekom den Zuschlag für den Netzausbau erhalten. Binnen 18 Monaten sollen die Nutzer per Glasfaserkabel an die schnelle Datenautobahn angeschlossen werden. Übertragungsraten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde seien dann möglich. Projektleiter Markus Braun wird die Verlegung von insgesamt 31 Kilometer Glasfaser, den Aufbau von elf Multifunktionsgehäusen und die Bereitstellung der Breitbandanschlüsse betreuen. Künftig werde das Surfen im Internet, Telefonieren und Fernsehen gleichzeitig möglich sein, sagte Vertriebsleiter Florian Goldhofer.

Kombiniert würden Festnetz und Mobilfunknetz, um Leistungsspitzen abzufedern. Bürgermeister Weber will damit den gestiegenen „Ansprüchen der Bürger an ihren Internetanschluss“ Rechnung tragen. „Bandbreite ist so wichtig wie Wasser und Strom“, erklärte der Gemeindechef. Markt Rettenbach wolle damit als Wohn- und Arbeitsort noch attraktiver werden.

Das Ausbaugebiet soll in Markt Rettenbach und den Ortsteilen Altisried, Gottenau, Lannenberg, Eutenhausen, Frechenrieden, Engetried, Mussenhausen, Lichtenau und Eutenhausen vorgestellt werden.