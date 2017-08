2017-08-03 11:26:00.0

Freizeit 1100 Radler machen Station in Bad Wörishofen

Die BR-Radltour führt die Teilnehmer durch die Fußgängerzone in den Ostpark, wo es zur Mittagspause ein Rahmenprogramm gibt. Von Markus Heinrich

Rund 1100 Radler sind unter großem Hallo durch die Fußgängerzone von Bad Wörishofen in Richtung Ostpark gefahren. Die BR-Radltour macht dort am heutigen Donnerstag, 3. August, Station. Zur Mittagspause gibt es in dem Familienpark Programm. Bis 13 Uhr wird die Pause in etwa dauern. Dann geht es weiter zum Etappenziel nach Memmingen. Dort gibt heute Tim Bendzko ein Konzert.

Im Ostpark wird Bürgermeister Paul Gruschka die Radler begrüßen, samt Tross aus Polizei, THW und Ambulanz. Auch Infostände und musikalische Unterhaltung sind angekündigt. "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, die Radltour erneut nach Bad Wörishofen zu holen", sagte Veranstaltungsleiterin Anna-Marie Schluifelder vor Kurzem. Zuletzt gastierte die Tour im Jahr 2001 in der Kneippstadt, damals mit großem Abend-Stopp samt Konzert.

Das Ordnungsamt von Bad Wörishofen empfiehlt für den 3. August, die Innenstadt von Bad Wörishofen großräumig zu umfahren. Man müsse bis 14 Uhr mit Verkehrsbehinderungen im Stadtkern und mitunter langen Wartezeiten rechnen.