2017-08-01 12:00:00.0

Tour 1100 Radler rollen an

Die Sportler durchqueren die Region am 3. August. Zum Konzert mit Tim Bendzko werden 10000 Besucher erwartet. Von Verena Kaulfersch

Auf das Unterallgäu rollt etwas zu: Am Donnerstag, 3.August, ist Memmingen Etappenziel der inzwischen 28.„BR-Radltour“ des Bayerischen Rundfunks (BR) mit rund 1100 Teilnehmern. Die Radler, die von Landsberg starten, werden gegen 16 Uhr auf dem Marktplatz erwartet. Das abendliche Konzert mit Sänger Tim Bendzko wird von einem umfassenden Programm begleitet – und stellt den BR ebenso wie die Stadt vor große organisatorische und logistische Aufgaben.

Strecke Die Radler brechen an diesem Tag in Landsberg auf und legen etwa 82 Kilometer zurück. Zwischenstopps gibt es mittags in Bad Wörishofen und gegen 14.30 Uhr auf dem Sportgelände des FC Westerheim. Der Radltour-Gruppe schließen sich an diesem Tag auch Manfred Neun, Präsident der Radler-Welt-Allianz, und Oberbürgermeister Manfred Schilder an. Empfangen werden die Radler auf dem Memminger Marktplatz von Wallensteingruppen, den Stadtbachfischern und der Stadtgarde. Um 9 Uhr treten die Teilnehmer am Folgetag vom Memminger Berufsbildungszentrum (BBZ) aus die Schlussetappe der 450 Kilometer langen Radltour nach Sonthofen an.

Logistik Begleitet werden die Radfahrer laut Organisationsleiter Wolfgang Slama vom BR nicht nur von einem großen Polizeiaufgebot, das die Straßen sperrt und für die Sicherheit sorgt: Notärzte, Ambulanzen und Rettungssanitäter fahren ebenfalls mit. Unter anderem stehen den Teilnehmern auch mobile Toiletten, eine rollende Fahrradwerkstatt und – für Notfälle – ein Reisebus zur Verfügung. Gepäck sowie Matratzen und damit laut Slama täglich 25 Tonnen transportieren zwölf Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks von Ort zu Ort. In Memmingen beziehen die Radler ihr Quartier in Turnhallen und Schulen des BBZ.

Programm „200 Jahre Fahrrad“ feiern laut Alexandra Störl vom Memminger Stadtmarketing die hiesigen Vereine und der Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ab 12 Uhr auf dem Marktplatz. So gibt es unter anderem eine Quiz-Radltour, Besucher können einen Eindruck von der Entwicklung des Fahrrads gewinnen und sich ab 12.30 Uhr bei einem „Slow Bike Contest“ auf einem 17 Meter langen Parcours messen. Modenschauen des TV Memmingen mit Outdoor- und Radsportkleidung sind um 13 und 15 Uhr zu sehen. Ab etwa 15Uhr begleitet BR-Moderator Roman Roell das Geschehen vor Ort.

Open Air Ab 16.30 Uhr schließt sich auf dem Gelände der Fußballarena ein vielfältiges Programm mit Gewinnspielen und Aktionen an. Unter anderem sind laut Markus Riese vom BR-Team Schauspieler der Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“ zu Gast und die Bayern3-Band tritt auf. Den Höhepunkt bildet das Konzert des Singer-Songwriters Tim Bendzko auf der großen Showbühne, zu dem nach Angaben der Stadt etwa 10000 Besucher erwartet werden. Danach legt Bayern-3-DJ Frank Eikenbusch auf. Der Eintritt ist frei, Einlass an den Sicherheitskontrollen ab 16.30 Uhr.

Sicherheit Taschen, die DIN-A4-Format überschreiten, sind auf dem Open-Air-Gelände nicht erlaubt – ebenso Gegenstände wie Stockschirme und Kunststoffflaschen, die mehr als einen halben Liter Flüssigkeit enthalten.

Shuttlebus Für Autofahrer stehen neben den Parkhäusern in der Innenstadt Park&Ride-Flächen beim Stadtpark Neue Welt, am Kaminwerk sowie bei den Firmen Goldhofer und Pfeifer Seil- und Hebetechnik zur Verfügung. Im Vier- oder Acht-Minuten-Takt fahren Shuttlebusse, zu Stoßzeiten bis zu 14 gleichzeitig. Haltestellen in der Innenstadt befinden sich am Königsgraben, Luginsland und in der Bahnhofstraße. Stadtauswärts wird ein Parkplatz mit rund 700 Stellplätzen auf einer Wiese an der Bodenseestraße (gegenüber Möbel Wassermann) eingerichtet. Die Nutzung ist jedoch wetterabhängig. Für Besucher, die mit dem Rad kommen, gibt es an der Bodenseestraße einen großen Stellplatz.