Soziales 15000 Euro für den Obdachlosenbetreuer

Die Stadt Mindelheim vergütet diese Aufgabe via Caritas

Die Aufgabe des im Vorjahr neu geschaffenen Obdachlosenbetreuers von Mindelheim lässt sich die Stadt in diesem Jahr 15 000 Euro kosten. Das geht aus dem Haushaltsentwurf der Stadt hervor. Der Betrag geht an den Caritasverband Memmingen-Unterallgäu, bei dem Peter Horn angestellt ist, der diese soziale Arbeit übernommen hat. Damit wird der Aufwand von wöchentlich zehn Stunden vergütet.

Der Obdachlosenbetreuer hat die Aufgabe, den Menschen bei Alltagsaufgaben zu helfen. „Aufsuchende Hilfe“ nennt das Caritas-Geschäftsführer Andreas Aigster. Die Gespräche finden in den Notunterkünften statt. Ziel ist, bei den Obdachlosen eine Verhaltensänderung zu erreichen. Ihr Tag soll strukturiert werden, sie sollen sich um Arbeit oder Ausbildung kümmern, ihren Lebensunterhalt sichern, ihr Geld richtig verwalten. Und natürlich geht es auch darum, wieder eine Wohnung zu finden und so zurück in ein geordnetes Leben zu finden. Peter Horn ist auch Leiter der Mindelheimer Tafel. Auch für diesen Dienst erhält er eine Aufwandsentschädigung von der Caritas. (jsto)