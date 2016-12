2016-12-20 14:00:00.0

Advent in Mindelheim 200 Akteure und ein durchkreuzter Plan

Die Mindelheimer Maria-Ward-Realschülerinnen machen in einer Gemeinschaftsaktion die Weihnachtsgeschichte erlebbar. Von Maria Schmid

„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.“ Dieser Spruch des weisen Salomon aus dem Alten Testament (16,9) ist heute noch allbekannt, hatte ihn doch der deutsche Schriftsteller Bertold Brecht in seinem Werk „Mutter Courage und ihre Kinder“ in „Der Mensch denkt – Gott lenkt“ verkürzt. Dieser Spruch wurde zum geflügelten Wort. Ging es Maria und Josef damals vor rund 2000 Jahren nicht ebenso, als ihr Plan, schön einen Schritt nach dem anderen zu tun, erst Freundschaft, dann Verlobung und schließlich Hochzeit, durch die Pläne Gottes zunichtegemacht wurde?

Frohen Herzens ging Maria auf den Markt, um allen zu erzählen: „Josef und ich haben uns verlobt!“ Doch dann, als sie eines Tages beim Schreiben eines Briefes war, erschien ihr der Engel und verkündete ihr die Botschaft, sie würde Gottes Sohn zur Welt bringen. Und das noch bevor sie mit Josef verheiratet war? Eine Schande, das empfand ihre Mutter, und Josef konnte und wollte es zunächst nicht glauben. Das Musical „Josef und Maria – Der durchkreuzte Plan“ von Monika Graf hatten die Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule in diesem Jahr unter der Gesamtleitung von Franziska Guth auf die Bühne ins Forum gebracht.

ANZEIGE

Aufführung begeistert zwei Mal

Diese theatralischen „Weihnachtsklänge“ waren eine in acht Szenen dargestellte, hervorragend gemeisterte Aufführung, die gleich zweimal in unterschiedlicher Besetzung stattfand. Nicht nur die Protagonisten selbst hatten ihre Freude an den von ihnen dargebotenen Szenen, die Gäste waren begeistert. Die Schülerinnen spielten und sangen die Texte, natürlich vollkommen auswendig, mit großer Freude. Begleitet wurden sie von rund 200 Sängerinnen der Chorklassen, der Chöre, den Instrumentalisten des Blechbläserensembles, mehrerer Bläserklassen, von den Streicherklassen und -gruppen, den Gitarrenklassen und -gruppen, einem Harfentrio und der Begleitung am Klavier.

Selbst das Titelbild des Programmes hatten sie in Gemeinschaftsarbeit selbst gestaltet. Schulleiterin Rosa Ritter sagte: „Das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu, das Kirchenjahr nimmt seinen Anfang mit dem ersten Advent, vorbereitend auf die Ankunft des Jesus von Nazareth.“ Damit habe ein neuer Zeitabschnitt begonnen. Beim „Zu Bethlehem geboren“ waren die Gäste herzlich eingeladen mitzusingen.