Polizeieinsatz am Mindelheimer Baggersee 21-Jähriger randaliert an der Nordsee

Täter wehrt sich gegen die Festnahme Von Ulf Lippmann

Zwischenfall am Baggersee: Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstag an der Mindelheimer Nordsee gekommen: Mehrere Badegäste hatten am Nachmittag gemeldet, dass dort ein pöbelnder Mann unterwegs sei, der Gäste beleidigt, mit Getränkedosen wirft und zudem ein Messer bei sich habe.

Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 21 Jahre alten Mann aus Eritrea, der ihnen bereits von anderen Vorfällen bekannt war. Als sie den jungen Mann in Gewahrsam nehmen wollten, setzte er sich heftig zur Wehr. Er bespuckte und beleidigte die Beamten und musste schließlich gefesselt werden. Einer der Polizisten wurde leicht verletzt, blieb laut Mitteilung aber dienstfähig.

Vorsorglich wurde auch ein Arzt hinzugezogen. Der Mann wurde ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Das Messer konnten die Polizisten im Rucksack des Täters sicherstellen.