Wohnen in Mindelheim 2500 Euro Miete

Im Neubaugebiet Sebastianswiese werden nicht nur Träume für Familien wahr Von Johann Stoll

Bauplätze in Mindelheim sind ein begehrtes Gut. Allein für die geplante Erweiterung des Baugebietes in Richtung Norden liegen der Stadtverwaltung aktuell bereits rund 100 Anfragen vor. Nicht in jedem Fall ist es aber der Wunsch, selbst in ein solches Haus zu ziehen, der die Bauherren motiviert. Offenbar nutzen Vermögende den Bau eines Hauses gezielt als Anlageform. Auf einem Immobilienportal wird nun ein im Mindelheimer Norden neu errichtetes Wohnhaus mit 289 Quadratmetern Wohnfläche und 802 Quadratmetern Grundstück zur Miete angeboten. Monatliche Kaltmiete: 2500 Euro.

78 Bauplätze

Vor gut drei Jahren war das Baugebiet Sebastianswiese komplett erschlossen worden. 78 Bauplätze konnte die Stadt Bauwilligen anbieten. Erklärte Absicht war, bauwilligen Familien den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. Die Grundstücke waren zwischen 250 und 1000 Quadratmeter groß. Wie Kämmerer Wolfgang Heimpel auf Anfrage erläuterte, gab es für jeden einzelnen Interessenten in nicht öffentlicher Sitzung ein Votum durch den Stadtrat. Kein entscheidendes Kriterium sei Eigenbedarf gewesen. „Die Stadt wollte Wohnraum schaffen“, sagte Heimpel.

Mehrere Kriterien gab es gleichwohl. So zum Beispiel, wo jemand wohnt, ob er in Mindelheim arbeitet, ob er verheiratet ist und Kinder hat. Auf dieser Basis wurden laut Heimpel dann Verträge mit den Bauwilligen abgefasst. Innerhalb von drei Jahre nach Abschluss des Kaufvertrags waren die Bauwilligen verpflichtet zu bauen. Nach Angaben des Kämmerers kamen alle Interessenten zum Zug.

Kein Einheimischenmodell

Ausdrücklich hat die Stadt Mindelheim kein Einheimischenmodell verwirklicht. Nach MZ-Informationen hat eine Familie im Areal Sebastianswiese vier Bauplätze erhalten, die teils zusammengelegt wurden. Das sei durch Stadtratsbeschlüsse abgedeckt.

Ein neues Baugebiet soll sich weiter nach Norden östlich der Krumbacher Straße erstrecken. Daran arbeitet die Bauverwaltung derzeit. Das Verfahren wird rund ein Jahr dauern. Dann müssen Kanäle und Straßen gebaut werden. Frühestens im Jahr 2019 kann die Stadt dann weiteren Baugrund anbieten. Derzeit muss sie alle Anfragen ablehnen, sagte der Kämmerer.