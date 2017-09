2017-09-21 23:59:00.0

Bad Wörishofen 280-Tonnen-Koloss wälzt sich durch die Stadt

Schwertransport muss ungewöhnliche Route nehmen. Da ist Maßarbeit gefragt - und eine Motorsäge. Von Markus Heinrich

Nächtliches Spektakel in Bad Wörishofens Gartenstadt: Gegen 22.30 Uhr trifft dort am Donnerstag ein Schwertransport ein. Tagsüber stand das 280 Tonnen schwere Gespann in Warteposition auf dem Parkplatz an der Staatsstraße zwischen Bad Wörishofen und der A 96. Dann geht es unter dem Geleit der Polizei und mit mehreren Begleitfahrzeugen los.

Weil die übergroße Fracht - eine Presse - nicht durch den Tunnel der Umgehungsstraße passt, muss das lange Gefährt durch die Gartenstadt bugsiert werden. Schon auf der Breitenbergstraße ist Maßarbeit gefragt. Einmal knackt es gewaltig im Geäst, als Schwerlast und Straßenbaum eine unliebsame Begegnung haben. Das ist allerdings nichts im Vergleich zu der Herausforderung, welche an der Einmündung in die Stockheimer Straße auf den Fahrer des Kolosses wartet.

Dort geht es so eng zu, dass es auf Zentimeter ankommt. Mehr liegt nicht zwischen dem mächtigen Auflieger und den Zaunposten oder der Zugmaschine und einem Straßenbaum. Millimeter um Millimeter bugsiert der Fahrer den Anhänger mit den 16 Achsen um die 90-Grad-Kurve. Doch der Platz reicht nicht. Die Motorsäge muss helfen. Äste eines angrenzenden Baumes werden gekappt. Dann klappt das Manöver. Eine Stunde ist seither seit dem Einbiegen in die Gartenstadt vergangen. Autofahrer müssen warten oder umdrehen. Polizeifahrzeuge riegeln die Verbindungsstraße zwischen Bad Wörishofen und Stockheim ab. Nach dem Nadelöhr Gartenstadt geht es weiter in Richtung Stockheim mit dem Ziel Denklingen. Hier geht es zu unserem Video vom Schwertransport durch die Gartenstadt.