30 Jobs in 180 Tagen

Werden Sie Jobhopper

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel geht die Allgäuer Wirtschaft neue Wege: Über ein neues, deutschlandweit einmaliges Format stellen sich Firmen dar und werben um qualifizierte Mitarbeiter. „Jobchallenge Allgäu“ lautet der Titel der Kampagne, mit der die Vielfalt des Arbeitsplatz-Spektrums in Szene gesetzt werden soll. Und das geht so: Gesucht werden ein Jobhopper oder eine Jobhopperin, die in 180 Tagen 30 verschiedene Jobs erleben. Die Jobchallenge Allgäu startet im Oktober 2017 und endet im April 2018.

Der Kandidat oder die Kandidatin testet ein halbes Jahr lang 30 Berufe verschiedenster Branchen und berichtet online darüber. Dieses einmalige Abenteuer stellt den Wirtschaftsraum Allgäu und dessen Arbeitgeber in den Fokus und beleuchtet die große Auswahl zukunftsfähiger Job-Möglichkeiten.

Mit dieser deutschlandweit einmaligen Online-Fachkräftekampagne setzt das Allgäu neue Impulse, um die Strahlkraft des Wirtschaftsstandorts bei Fach- und Führungskräften außerhalb des Allgäus zu steigern. „Wir freuen uns, dass sich vor allem zahlreiche attraktive Arbeitgeber auf diese neuartige Form des Arbeitgebermarketings eingelassen haben“, erklärt Klaus Fischer, Geschäftsführer der Allgäu GmbH. „Dieser neue Weg des Fachkräftemarketings ist auch für uns eine spannende Herausforderung.“

Mit dabei sind: ACM Aircraft Cabin Modification, AllgäuNetz, Allgäu Event, Allgäu Pflege, Allgäuer Werkstätten GmbH, Confiserie Heilemann, elobau, Fellhornbahn GmbH, Flughafen Memmingen, Grob, Hubertus Alpin Lode & Spa, Krumbach Mineralbrunnen, Ludwigs Festspielhaus, Maha Haldenwang, Outdooractive, Panoramahotel Oberjoch, Paragliding academy, Säbu Holzbau Scaltel AG, Schmid GmbH, Ski- & Snowboardschule Frey Haslach, Sonnen GmbH, Spirits of Nature, VHS Memmingen und Wilhelm Geiger Hoch-Tiefbau. (mz)

wird ein mutiger, neugieriger, abenteuerlustiger Blogger/in mit Lust, sich durch die Branchen zu arbeiten, Erfahrungen im Bloggen/Fotografie, Spaß an Social Media und Herausforderungen. Mehr unter www.standort. allgaeu.de/jobhopper-gesucht