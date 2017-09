2017-09-09 20:00:00.0

Justiz im Unterallgäu 42-Jähriger terrorisiert Ex-Freundin

Der Mann gesteht das Stalking, will einen Brand am Haus der Frau aber nicht gelegt haben. Von Karl Pagany

Er soll seine 36-jährige Ex-Freundin gestalkt und an ihrem Haus Feuer gelegt haben: So lauten die Vorwürfe gegen einen 42-jährigen Deutschen, der sich derzeit vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten muss. Dort legte er ein Teilgeständnis ab: Er gab an, dass er mit dem Brand nichts zu tun habe und an jenem Abend zuhause gewesen sei. Das Stalking räumte der Mann ein.

Ihren Anfang nahmen die Geschehnisse, die das Gericht jetzt beschäftigen, im Mai 2016. Der 42-Jährige, der heute in Baden-Württemberg lebt, wohnte damals in einer Pension, in der die 36-jährige verheiratete Frau als Reinigungskraft tätig war. Die beiden fanden Gefallen aneinander, es entwickelte sich eine Affäre. Ende 2016 schmiedeten sie gar Zukunftspläne. Das Paar schrieb sich, telefonierte oft und traf sich, wenn der Ehemann der Unterallgäuerin arbeitete oder wenn ihre beiden Kinder schliefen.

Unsicherheiten in der heimlichen Beziehung entstanden beim Besuch einer Ex-Freundin des 42-Jährigen. Diese warnte die 36-Jährige davor, eine feste Verbindung mit dem Mann einzugehen. Denn zweimal habe er in der Zeit ihrer Beziehung dafür gesorgt, dass es in ihrer Wohnung brannte. Die 36-jährige Unterallgäuerin bat ihren Freund danach um eine Auszeit. Der 42-Jährige reagierte mit Anrufen sowie Handynachrichten und belästigte die 36-Jährige, indem er ihr auflauerte. Der Angeklagte schlich demnach auch ums Haus, wenn der Ehemann zuhause war.

Die Kamera zeigt eine schattenhafte Gestalt

Am Rosenmontag spitzten sich die Ereignisse zu. Die Frau war mit ihren Kindern allein daheim, ihr Mann besuchte einen Freund. Das Telefon klingelte, der Angeklagte bat sie, zu ihm zu kommen. Die 36-Jährige lehnte ab und ging später mit den Kindern zu Bett. Kurz vor Mitternacht erwachte die Frau nach eigener Schilderung durch lautes Krachen. Ein Brand auf der Terrasse. Sie rief die Feuerwehr und begab sich mit ihren Kindern ins Freie. Dort war schon ein Nachbar dabei, das Feuer mithilfe eines Gartenschlauches zu löschen. Ein Strandkorb brannte lichterloh und die Flammen hatten schon die Terrassentür sowie die Holzverkleidung der angrenzenden Garage erreicht.

Der Schaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort, die sofort begann, Spuren zu sichern und Nachbarn zu befragen. Mehrere Polizisten sowie Experten des Landeskriminalamts schilderten vor Gericht die Ermittlungen, bei denen auch Bilder der Überwachungskameras des Nachbars analysiert wurden. Darauf sei zur Tatzeit aber nur eine schattenhafte, wahrscheinlich männliche Gestalt zu erkennen.

Eine frische Spur im Garten war für die Beamten aufschlussreicher. Da die Geschädigte den Angeklagten als möglichen Täter nannte, untersuchte die Polizei dessen Wohnung und fand dort Schuhe, deren Profil sich mit dem Abdruck im Garten als identisch erwies. Der Angeklagte landete in Untersuchungshaft. Mit der Beweislage wird sich das Gericht an einem weiteren Verhandlungstag beschäftigen. Dann ist auch ein Urteil zu erwarten.