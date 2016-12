2016-12-27 17:06:00.0

Frauenbund Pfaffenhausen 60 Jahre voller Initiativen und Aktivitäten

Der Ortsverein des Frauenbundes blickt zufrieden zurück

Der Ortsverein Pfaffenhausen im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) wurde 1956 gegründet. Er galt damals durchaus als eine etwas ungewöhnliche Neuerung in der Männerwelt. Dies hat sich jedoch bald geändert. Mit vielen Aktivitäten und Beiträgen im kirchlichen, aber auch im gesellschaftlichen Bereich, ist der Frauenbund aus der Ortsgemeinschaft längst nicht mehr wegzudenken. Nun feierte der Verein mit derzeit 124 Mitgliedern sein 60-jähriges Gründungsfest. Unter dem Motto „Miteinander gehen - zueinander stehen“, legte er dabei eine beeindruckende Bilanz vor und erntete von vielen Seiten Dank und Anerkennung. Umrahmt von feinem Harfenspiel fand die Jubiläumsfeier in Breitenbrunn statt. Als Gratulantin des Verbandes zeigte sich die Bezirksvorsitzende Edith Baur aus Apfeltrach angetan von den vielen Aktivitäten des Frauenbundes in Pfaffenhausen. Sie dankte charmant in Gedichtform für den Zusammenhalt. Auch Bürgermeister Hans Weigele war voll des Lobes über die verdienstvolle Rolle des Frauenbundes in Pfaffenhausen.

Rückblick in vielen Bildern

Ein Höhepunkt war ein bunter Bilder-Rückblick auf die 60 Jahre des Frauenbundes Pfaffenhausen, zusammengestellt und kommentiert von Rita Faulhaber. Hier zogen nicht nur die Anfänge und Jahre des Vereins bildlich vorbei, sondern auch viele Mitglieder und Weggefährtinnen, die längst das Zeitliche gesegnet haben.

Mehrfach wurde umgezogen

Neben den vielen Aktivitäten erinnerte Rita Faulhaber an die „Herbergssuche“ in wechselnden Lokalitäten. Es waren mehrere Provisorien von der Sakristei beginnend über einen Raum im Kastenhaus bis man zuletzt und endgültig im Seniorenzentrum St. Anna großzügig Platz nehmen konnte.