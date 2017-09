2017-09-04 14:30:00.0

Klinik Mindelheim 63-Jähriger randaliert im Krankenhaus

Ein Mindelheimer hat in der Nacht auf Sonntag in der Kreisklinik für Aufregung gesorgt. Er ging Mitarbeiter an und zerstörte teure Geräte.

Ein Gewaltausbruch eines Mannes hat den Mitarbeitern der Mindelheimer Kreisklinik am Wochenende zu schaffen gemacht. Foto: Archiv Baumberger