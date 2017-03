2017-03-13 00:37:46.0

870000 Euro mehr in der Kasse

Kreis freut sich über Überschuss

Weil der Landkreis in manchen Bereichen weniger Geld ausgegeben und in anderen mehr eingenommen hat als ursprünglich geplant, ergibt sich für 2016 ein Jahresüberschuss von mehr als 870000 Euro. Das erläuterte Kreiskämmerer Sebastian Seefried, als er in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses die Jahresrechnung für 2016 vorlegte. Diese sowie der Rechenschaftsbericht werden in den kommenden Monaten vom Kreisrechnungsprüfungsamt und anschließend vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die jetzige Vorlage dient lediglich der Kenntnisnahme.

Der Jahresüberschuss fließt laut Seefried in die Rücklage, ein Teil davon wird jedoch für den neuen Haushalt gleich wieder entnommen. Sollte es in diesem Haushaltsjahr erneut zu einem Überschuss kommen, beabsichtigen die Kreisräte, ihn im nächsten Jahr zur Hälfte der Rücklage zuzuführen und mit der anderen Hälfe Verpflichtungen bei BayernGrund abzufinanzieren. (baus)