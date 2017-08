2017-08-23 00:31:55.0

Jubiläum 90 Jahre voller Musik und Kunst

Die Mindelheimerin Kriemhild Kratzer feiert Geburtstag Von Franz Issing

Mit Gottes Hilfe will sie auch die 100 schaffen. Wer Kriemhild Kratzer kennt, zweifelt nicht daran, dass sie dieses Ziel erreicht. Die größte Etappe hat sie schon genommen. Im Kreis ihrer Familie und mit Freunden und Bekannten feierte die geistig und körperlich rüstige Jubilarin ihr 90. Wiegenfest. Eine Rückschau in Bildern weckte bei ihrer Geburtstagsfeier nicht nur bei den vielen Gratulanten Erinnerungen an das Leben einer engagierten Mindelheimerin, die sich ein Leben ohne Musik und Kunst nicht vorstellen kann.

Kriemhild Kratzer erblickte am 1927 in Berlin das Licht der Welt. Mit ihren Eltern ist sie oft umgezogen. Im Herbst 1942 in München ausgebombt, fand die Familie auf einem Bauernhof in Bad Reichenhall eine Unterkunft. Dort lernte die Jubilarin auch ihren Mann kennen, der dort als junger Arzt in einem Lazarett arbeitete. Im Dezember 1945 führte sie ihr Verlobter, mit dem sie im Haus ihrer künftigen Schwiegereltern in Erkheim lebte in der Basilika Ottobeuren zum Traualtar. Aus der Ehe gingen vier Kinder und drei Enkel hervor. Nach der Hochzeit arbeitete Hermann Kratzer zunächst als Assistenz- und später als Facharzt für Chirurgie und Gynäkologie am damaligen Stadtkrankenhaus in Memmingen. Im Herbst 1958 übernahm Kratzer die Praxis seines verstorbenen Vaters in Mindelheim.

ANZEIGE

In der Kreisstadt fand auch seine Frau, eine examinierte Pianistin, die schon in jungen Jahren am Salzburger Mozarteum Musik studierte, ein weites Betätigungsfeld. Will heißen: Sie gab an der städtischen Sing- und Musikschule in Mindelheim Klavierunterricht und war zehn Jahre lang Vorsitzende des Vereins zur Förderung der musizierenden Jugend. Ihr Mann verhalf unterdessen auf der Entbindungsstation des Marienheimes in Mussenhausen unzähligen Kindern aus dem ganzen Unterallgäu ins Leben.

Und wer es noch nicht weiß. Kriemhild Kratzer ist eine begeisterte Kneippianerin. Schon als Kind ging sie mit ihrer Mutter an heißen Urlaubstagen gerne Wassertreten. Auch für Mode hat sie viel übrig. Posierte sie doch schon als kleines Mädchen als Model.

Auch nach dem Tod ihres Mannes zog sich die Jubilarin nicht aus dem gesellschaftlichen Leben ihrer geliebten Stadt Mindelheim zurück. Im Gegenteil. Sie debattiert noch gerne, schreibt Leserbriefe an die MZ, wenn ihr etwas nicht passt, und macht im Rathaus gute Vorschläge. „Meine Mutter geht noch gerne auf Reisen, spielt Klavier, liest Biografien, besucht Opern und Konzerte und ist auch in Kunstausstellungen anzutreffen“ verrät Tochter Dorothea, die zum Geburtstag eigens aus den USA angereist ist. „Immer in Bewegung bleiben, körperlich wie geistig“, lautet das Rezept der Jubilarin für lange, glückliche Jahre. Und immer hat sie sich auch an den Spruch von Soren Kierkegaard gehalten: „Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.“

Zu den Gratulanten, die sich bei der Geburtstagsfeier die Klinke in die Hand gaben, gehörte auch Zweiter Bürgermeister Hans-Georg Wawra. Er gratulierte auch im Namen des Landkreises.