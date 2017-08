2017-08-17 15:57:00.0

Geburtstag 97-Jährige gibt Tipps für ein langes Leben

Rosa Trommer ist mit 97 Jahren die älteste Bürgerin der Gemeinde Markt Wald. Von Maria Schmid

Als die kleine Rosalia Götzfried am Festtag Mariä Himmelfahrt 1920 in Ettringen das Licht der Welt erblickte, konnte niemand ahnen, dass sie das stolze Alter von 97 Jahren erreichen würde. Auch nicht, dass sie diesen Geburtstag nicht in Ettringen, sondern in Schnerzhofen feiern würde. Sie war eines von sechs Kindern, fünf Mädchen und ein Junge, eines Viehhändlers aus Ettringen, und kam der Liebe wegen zu Anton Trommer nach Schnerzhofen. Und nun ist sie die älteste Bürgerin der Gemeinde Markt Wald, wie Bürgermeister Peter Wachler bei seinem Glückwunschbesuch betonte. Er überreichte nicht nur einen großen Blumenstrauß, sondern auch eine Urkunde.

Den Ehrentag im Kreise ihrer Familie zu feiern, war für die Jubilarin ein großes Vergnügen. Wie strahlten ihre Augen, wenn wieder ein Familienmitglied kam, um zu gratulieren, darunter auch die erste Urenkelin Franziska, süße fünf Monate alt. Die Stube reichte nicht aus, allen Gratulanten Platz zu bieten. Aber das alles wurde mit Humor und einem ansteckenden Lächeln von Rosa Trommer getragen.

Viel Arbeit und viel Humor

Humor habe sie immer gehabt, erzählt Sohn Franz. Bei ihm und seiner Frau Roswitha lebt sie. Aber wieso heißt sie nun Rosa und nicht mehr Rosalia? Rosa stehe nun im Personalausweis. Das sei bei der Übertragung der Landwirtschaft auf ihre Söhne Franz und Alfred geschehen. Aber da sie immer schon so genannt wurde, mache das überhaupt keinen Unterschied. Rosalia Götzfried wuchs mit vielen Geschwistern auf, verdiente sich vor und im Zweiten Weltkrieg ihren Lebensunterhalt in Stellungen als Dienstmädchen.

Anton Trommer lernte sie durch den Viehhandel ihres Vaters kennen und lieben. Das betont sie ganz besonders. Geheiratet haben sie, da sie sich keine große Hochzeit leisten konnten, in der Basilika in Ottobeuren. Den Armen blieb damals die Wahl zwischen Ottobeuren und Andechs, wo man sich an einem Samstag für fünf Mark das Eheversprechen geben konnten. So heirateten Rosa Götzfried und Anton Trommer 1949. Aus dieser Ehe gingen sieben Kinder hervor, sechs Söhne und eine Tochter. Inzwischen vergrößerte sich die Familie um fünf Enkel und die Urenkelin Franziska.

Das gemeinsame Glück der Eheleute währte nur 23 Jahre, da Anton Trommer bereits 1972 starb. Doch es gab ja Arbeit in Hülle und Fülle. Außerdem trug Rosa Trommer mehr als 20 Jahre die Mindelheimer Zeitung in Schnerzhofen aus. Urlaub mit Ehemann und Kindern? Den gab es nie, lediglich ab und zu einen Ausflug.

Dass sie dieses hohe Alter erreichte, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass sie als einzige Patientin nach einer Lungenembolie die Kreiskliniken Mindelheim als geheilt verlassen konnte. Das sei wie ein Wunder, so Franz Trommer. Alle anderen Patienten mit dieser Diagnose seien verstorben. Humor hat sie bis heute: Sie wolle 100 Jahre alt werden, das drohe sie ihm an, wenn sie mal nicht einer Meinung seien. Er werde schon sehen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen nur noch drei Jahre vergehen. Die vielen guten Wünsche der Gratulanten tragen sicher dazu bei, dass das gelingt.