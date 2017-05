2017-05-17 20:06:00.0

Nachruf Abschied von einer engagierten Journalistin

Die ehemalige MZ-Redakteurin Helga Acker starb im Alter von 77 Jahren in Fatima. Von Wilhelm Unfried

Helga Acker, langjährige Lokalredakteurin der Mindelheimer Zeitung, ist vergangene Woche überraschend im Alter von 77 Jahren in Fatima (Portugal) gestorben. Die tatkräftige Journalistin gehörte bis 1996 der Mindelheimer Lokalredaktion an, bevor sie zusammen mit ihrem Mann Alexander auf den Azoren eine neue Herausforderung fand. Helga Acker stand für einen engagierten aber fairen Journalismus. Große Beachtung, auch überregional, fand sie durch ihre Recherchen über die Marienkinder in Mindelheim.

Helga Acker kam am 4. Juni 1939 in Ulm zur Welt, wuchs dann aber in Sigmaringen heran. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen. Sein Beruf als Offizier bei der Bundeswehr brachte ein ruheloses Leben. 17 Mal musste die Familie Acker umziehen, ehe sie dann zunächst in Landsberg am Lech und später im Unterallgäu doch noch sesshaft wurde.

Nachdem die vier Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, kam Helga Acker 1978 zum Landsberger Tagblatt, einer Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen. Nachdem Helga Acker 1980 zur Mindelheimer Zeitung wechselte, betreute sie zunächst den Raum Dirlewang und baute eine regelmäßige Kulturberichterstattung auf.

Einsatz für Saatkrähen brachte ihr Spitznamen ein

Gefälligkeitsjournalismus konnte man ihr nicht nachsagen, ihre spitze Feder und ihr hoher Sachverstand waren bei den Musikern und Kommunalgrößen nicht immer beliebt. Ihr Einsatz für die Mindelheimer Saatkrähen brachte ihr den Spitznamen „Acker-Krähe“, der sogar einen Wagen im Fasching wert war. Auch in der Bad Wörishofer Redaktion war sie einige Jahre tätig.

Von Beginn an begleitete sie die Ansiedlung der Marienkinder und durchleuchtete deren Strukturen. Vielen gestrandeten Marienkindern stand sie nach dem Ausscheiden aus der Sekte zur Seite und half ihnen, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Dies ging nicht ohne persönliche Anfeindungen, doch Helga Acker war nicht so schnell einzuschüchtern. Ihrem Einsatz und ihren Recherchen war es zu verdanken, dass sich die Justiz für die Marienkinder interessierte und dass deren Hausgeistlicher am Ende hinter Gittern landete.

Als ihr Mann in Pension ging, folgte eine große Entscheidung. 1996 verließ sie ihren geliebten Beruf, um an der Seite ihres Mannes auf den Azoren einen neuen Lebensabschnitt zu wagen. Sie ließen sich in Rabo de Peixe auf der Azoreninsel São Miguel nieder. Auf rund 7000 Quadratemetern konnten beide sich als Hobbygärtner bei Palmen, Kiwis und Ananas austoben. Schnell bauten sie einen Bekanntenkreis auf. Dabei half ihnen auch die Lions-Bewegung. Über den Lions-Club engagierten sich beide im sozialen Umfeld. Helga Acker kümmerte sich um die Grundschule in Rabo de Peixe und organisierte im Unterallgäu unter anderem Schulranzenspenden und Flöten für ihre Kinder. Sie organisierte für talentierte Musiker und Künstler Stipendien an den Hochschulen, denn die Insel am Rande Europas war und ist immer noch sehr arm. Ihr Mann wurde in den Gemeinderat und sogar zum Zweiten Bürgermeister gewählt.

Musikalischer Bogen von den Azoren nach Schwaben

Nach dem Tod ihres Mannes trat Helga Acker in dessen Fußstapfen und wurde sogar Leiterin aller Lions-Ortsgruppen auf den Azoren. Sie übernahm zwischendurch auch eine Musikkapelle. Da Musik keine Grenzen kennt, schlug sie einen musikalischen Bogen von den fernen Azoren ins Schwabenland. Vier Mal war die Blaskapelle Max Pfluger aus Markt Wald schon auf der Insel, um die Azoreaner zu unterhalten, zuletzt gemeinsam mit den Günztaler Alphornbläsern und dem Heimat- und Volkstrachtenverein Alpenblick aus Bad Wörishofen. Dabei wurden viele Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen, unter anderem auch zwischen dem Schulorchester des Gymnasiums Ursberg und dem Konservatorium in Ponta Delgada.

Im vergangenen Jahr wurde ihr Lebensmut erstmals gebremst. Eine schwere Lungenentzündung, von der sie sich nicht mehr richtig erholte, zwang sie, etwas langsamer zu tun. Im April war sie nochmals in Deutschland, um mit ihrer Tochter Alexandra deren 50. Geburtstag in Gundelfingen zu feiern. Kaum zurück, machte sie sich mit einer Lions-Club-Gruppe auf nach Fatima, wo derzeit die Feierlichkeiten anlässlich der Marienerscheinungen vor 100 Jahren begangen werden. Dort erlitt sie einen schweren Schlaganfall, Freunde fanden sie in ihrem Hotelzimmer. Nur wenige Tage später starb sie.

Um die Verstorbene trauern ihre zwei Töchter und zwei Söhne. Und natürlich die vielen Freunde aus Politik und Kultur auf den Azoren und in Mindelheim. Eine starke Frau, die sich selten Ruhe gönnte, hat ihre letzte Ruhe gefunden.