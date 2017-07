2017-07-29 00:37:33.0

Abschied Abschluss gebaut, trotz Lärm und Dreck

Die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen zeigen gute Leistungen unter erschwerten Bedingungen

Die wahrlich vielfältigen Möglichkeiten, die sich ihnen mit dem Abschluss der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen bieten, brachte die 76 festlich gestylten Absolventen bei ihrer Verabschiedung in Hochstimmung. Marlene Preißinger, stellvertretende Landrätin, betonte, dass den Absolventen „durch den praxisorientierten berufsbezogenen Unterricht die Türen – vor allem auch in der Heimat – offen stehen.“ Das Unterallgäu sei „ein starker und dynamischer Wirtschaftsraum mit Firmen von Weltformat“, fügte sie hinzu.

Schulleiter Johannes Storch begann seine stimmige Gruß- und Dankesrede zunächst lyrisch, um anschließend mit Fakten den Schulalltag Revue passieren zu lassen. Er bedankte sich bei Schülern und Kollegium, dass sie „all den Lärm und Dreck“ während der Sanierungsarbeiten des Schulhauses so geduldig ertragen hätten. Die Freude darüber, dass die Abschlussfeier nun in der neuen Aula stattfinden konnte, stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er den Gästen verriet: „ Ich bin froh, Schulleiter der Beruflichen Schulen in diesem tollen Gebäude sein zu dürfen.“ Storch freute sich auch über die zahlreichen Ehrengäste, unter ihnen Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel, der Glückwünsche für die Absolventen und gleichzeitig Grußworte in seiner Funktion als Verbandsrat des Zweckverbandes übermittelte.“Ihr habt Euch das Feiern verdient“, ließ er die auf ihre Zeugnisse wartenden jungen Leute wissen. Die Elterbeiratsvorsitzende Madeleine Kares erklärte anhand von Lichtbildern, die Menschen mit Verkleidung und bei Mutritualen zeigten, wie man sich bleibende Selbstachtung und einen erstrebenswerten gesunden Stolz verschaffe.

Stolz konnten letztlich alle Absolventen auf ihre vollbrachten Leistungen sein. Hinzu kam, dass sie besonders aufmerksam der Bitte des Schulleiters gelauscht hatten, sich einen Satz von Sokrates zu merken: „Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser“. Die Schulband mit Stefan Beranek, Magnus Stechele und Andreas Kaufmann und die Lehrerband mit Andrea Wagner und Karl Murnauer hatten für das äußerst schöne Event mit Titeln wie „Sommerzeit“ und „Pegasus-Rock“ die richtige Musik im Gepäck. (thess)