2017-02-28 12:27:00.0

Ettringen Absichtlich Radmuttern an Rettungswagen gelockert?

Polizei sucht Zeugen. Fahrzeugbesatzung wurde auf dem Rückweg vom Nachtumzug durch verdächtige Geräusche am Wagen aufmerksam.

Auf der Rückfahrt vom Nachtumzug in Ettringen hat eine Rettungswagenbesatzung merkwürdige Geräusche am Fahrzeug wahrgenommen. Wie sich zeigte, waren mehrere Radmuttern an der hinteren Fahrzeugachse gelockert. Nach Polizeiangaben wird geprüft, ob eine technische Ursache dafür verantwortlich war, oder die Muttern durch einen Unbekannten gelockert wurden. Das Fahrzeug stand in der Stauferstraße gegen 19.30 Uhr für etwa 15 Minuten unbeaufsichtigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 0247/9680-0 entgegen. (m.he)