2017-07-16 09:00:00.0

Musik in Markt Wald Älter als der Freistaat

Schon vor 220 Jahren gab es in Markt Wald eine Musikkapelle Von Manuela Frieß

„A scheane Musik erschallt vom Musikverein Markt Wald“ – das ist das Motto der Musiker in der Staudengemeinde. Ganze 220 Jahre ist der Musikverein bereits alt, doch damals hieß es noch „Wald“, denn das Marktrecht besaß die Gemeinde noch nicht. Ebenso gab es damals noch keinen Freistaat Bayern.

„Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1797“, erzählt der Vorsitzende Alexander Zinken. Aus einer Kirchenrechnung der Rosenbruderschaft geht hervor, dass 24 Kreuzer für Pauken und 15 Kreuzer für das Trompetenblasen an die „Gesellschaft der Türkischen Musik ob dem Wald“ gezahlt worden sind. Eine Hochzeit sei der Anlass gewesen, meint der Vorstand weiter. Dieser Nachweis einer bestehenden Musikformation macht den Musikverein Markt Wald zum ältesten Verein des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes im Bezirk zehn. Zusätzlich hierzu gibt es außerdem viele weitere Belege einer Kapelle auch im 19. und 20. Jahrhundert.

ANZEIGE

Alexander Zinken verweist darauf, dass schon die früheren Chronisten des Vereins akkurat und detailliert alles aufgelistet haben und dass sich in den alten Aufzeichnungen des Vereins sich die Geschichte seiner Heimat widerspiegele. 1812 ist vermerkt, dass zwei Musiker beim Feldzug Napoleons nicht mehr heimkehren. 1872 bei der Fahnenweihe des Veteranen- und Soldatenvereins wird berichtet, dass die Musik ganztags dabei war. Am 18. August 1884, verkündet eine Anzeige im Mindelheimer Anzeigenblatt – dem Vorläufer der Mindelheimer Zeitung – dass die „Waldner Blechmusik Gesellschaft“ auf dem Angelberg spielt.

Weiter geht es mit Beispielen aus der Chronik aus dem 20. Jahrhundert: 1919 findet in Markt Wald eine Heimkehrerfeier statt, die die Blasmusik umrahmte. Und auch die Inflation zeigte sich deutlich: Beim Radlerball 1921 erhielt die Musik um die 1900 Mark, 1923 waren es bereits 11.000 Mark und 1924 30.000 Mark.

In der NS-Zeit ab 1933 wird über Aufmärsche, Kirchenzüge, Parteifeiern und dergleichen berichtet, bei der die Kapelle zum Einsatz kam. Zu dieser Zeit stießen auch immer wieder junge Männer zur Blasmusik hinzu.

Während die Kapelle im Zweiten Weltkrieg hauptsächlich für die Gottesdienste und Ehrungen für die Gefallenen im Einsatz war. Wie auch in den anderen Dörfern wurde die Markt Walder Musikkapelle in diesen Jahren immer kleiner. Erst im Jahr 1946 kamen durch die Vertreibung der Deutschen aus Tschechien und Ungarn auch wieder neue Musiker nach, wie zum Beispiel Othmar Streckel aus dem Sudetenland. Es ist belegt, dass ab 1950 Jungen aus dem Dorf bei ihm Musikunterricht nahmen.

Später begann auch der große Aufschwung der Blasmusik. Und die wichtigen Daten der jüngeren Vergangenheit des Vereins waren wie folgt: 1952 traten die Markt Walder Musiker dem Bezirk zehn des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes bei. Und am 15.04.1953 fand die Gründungsversammlung statt. Ein weiterer Meilenstein in der Chronik ist das Jahr 1990, in dem die Pro-Musica Plakette verliehen wurde. Groß war natürlich auch die Feier zum 200. Geburtstag, zu diesem Anlass wurde in der Staudengemeinde das Bezirksmusikfest gefeiert.

Einer der im Jahreslauf wiederkehrenden Termine der ältesten Kapelle der Region ist die Sommernachtsserenade am Schnerzhofener Weiher. Diese findet in diesem Jahr am Sonntag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr statt. Der Eintritt hierzu ist wie immer frei. Nur bei schlechter Witterung gibt es leider keinen Ersatztermin dafür.